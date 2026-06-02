Iglesia católica alemana investigará supuestas apariciones de la Virgen

La Iglesia católica alemana creó una comisión especial para investigar supuestas "apariciones de la Virgen María y del Niño Jesús" en la zona de Sievernich -en el oeste germano-, según se ha publicado en el boletín mensual del Obispado de Aquisgrán, dependiente de Colonia.

El obispo Helmut Dieser la ha establecido sobre la base de las nuevas "Normas para Proceder en el Discernimiento de Presuntos Fenómenos Sobrenaturales" que elaboró en 2024 el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano.

La comisión, de cuatro miembros, estará presidida por el sacerdote del Opus Dei y especialista en derecho eclesiástico Stefan Mückl, conocido por haber sido el asesor legal del papa Benedicto XVI.

Las supuestas apariciones marianas se produjeron en la iglesia de San Juan Bautista en la pequeña localidad de Sievernich entre los años 2001 y 2005.

Allí, una parroquiana llamada Manuela Strack aseguró haber visto a la Virgen, acompañada de diversos santos, entre ellos Santa Teresa de Ávila, y al arcángel Miguel, y haber recibido mensajes que instaban a rezar y a ayudar a las personas necesitadas. A partir de 2018 se le empezó a aparecer el Niño Jesús, en la forma del Divino Niño Jesús de Praga.

Según la página web de la comunidad, la aparición más reciente, el pasado 22 de mayo, fue la del santo libanés Chárbel Majluf, que supuestamente instó a rezar por la paz en Medio Oriente y por los cristianos en el Líbano.