La sostenibilidad del sistema sanitario chileno frente al avance del cáncer demanda priorizar estrategias de prevención primaria, detección oportuna y el desarrollo de ensayos clínicos académicos independientes. Así lo advirtió el Grupo Oncológico Cooperativo Chileno de Investigación (GOCCHI), remarcando que el impacto de estas patologías golpea con mayor fuerza a las familias y al financiamiento estatal debido al costo de los nuevos fármacos.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el director ejecutivo de GOCCHI, Roberto Estay, enfatizó que frenar la mortalidad por cáncer exige actuar en tres frentes estructurales: modificar conductas de riesgo en la población, acelerar la cobertura de los exámenes de tamizaje y optimizar el manejo terapéutico de la enfermedad avanzada.

La gran barrera que enfrentan los usuarios de la salud pública radica en el elevado precio de las terapias de última generación. Frente a este escenario, Estay argumentó que la investigación clínica no debe limitarse a probar nuevas moléculas de la industria farmacéutica, sino que debe orientarse a rediseñar esquemas terapéuticos existentes para comprobar si intervenciones multimodales o protocolos menos invasivos logran idéntica sobrevida.

"Sabemos que en Chile la inmensa mayoría de las personas se atiende en el sector público, probablemente las personas que tienen cáncer cerca de un 90% se estima que llegan a los hospitales públicos. Por lo tanto, nosotros necesitamos ojalá, además de esta investigación de punta con nuevas drogas, otro tipo de investigación, que es la investigación colaborativa y académica", puntualizó el experto.

En el marco de este proceso, el GOCCHI llevó a cabo el curso "Fronteras en Oncología", una instancia académica destinada a actualizar e implementar la evidencia científica más reciente en el manejo de los pacientes con patologías oncológicas. La iniciativa puso un énfasis particular en conectar los mecanismos biológicos de punta con el entorno integral y los hábitos diarios de las personas.

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