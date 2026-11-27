Rodrigo González, vocero de la Corporación Adopta Chile, alertó en Cooperativa que la nueva Ley de Adopción -publicada en el Diario Oficial en agosto de 2025- aún no entra en vigencia, además de verse posiblemente afectada por los recortes presupuestarios efectuados por el Gobierno de Kast.

"El primer gran cambio que tiene esta nueva ley es el enfoque: deja de ver a los niños como sujetos de protección y los ve como sujetos de derecho. Además, elimina el orden de prelación -o sea, ahora todas las familias son reconocidas en igualdad de condiciones-, y reduce los tiempos de espera para los niños. Hoy tenemos procesos súper largos", señaló.

Sin embargo, "¿por qué todavía no entra en vigencia? Esta ley, que fue promulgada el año pasado, tiene siete reglamentos que todavía no pasan por la toma de razón de Contraloría (...). Es de esperar que durante el 2027 esto pueda ser una realidad, porque esto es urgente", subrayó González.

Del mismo modo, "hay un fenómeno importante en términos de la dotación y las estructuras de los equipos de trabajo que son los evaluadores. Hay muchas familias (que van a adoptar) estando en espera de ser recibidas para iniciar el proceso de evaluación, pero hay poca capacidad de los equipos para poder evaluar", lamentó.

En este contexto, "los recortes presupuestarios implican, como consecuencia, una disminución o de la dotación o de la posibilidad de que las personas del servicio hagan evaluaciones y puedan darle mayor agilidad (al proceso). Y ahí lo que observamos desde la Corporación es que, efectivamente, estos recortes presupuestarios no hacen más que confirmar algo que ya está instalado como fenómeno", fustigó el vocero de Adopta Chile.

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