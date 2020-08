14:05 - | El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, señaló que están "coordinando" la fase de transición: Me reuní con el intendente Guevara para trabajar frente una eventual reapertura del centro de Santiago #CooperativaEnCasa

14:03 - | El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri , explicó que el municipio "no se puede hacer cargo de las filas que hay en el registro civil. Nosotros le podemos prestar toda la colaboración (...) tenemos que trabajar en forma conjunta "

12:51 - | Director del Registro Civil: La Clave Única es la cédula de identidad para los sistemas online, no presenciales, y cuando se estableció este sistema se estableció de la misma forma en que se entrega la cédula de identidad #CooperativaEnCasa

10:38 - | [Radio En Vivo] Gonzalo Polanco: Por lógica, los jubilados no pueden acceder al Bono Clase Media ya que se debe demostrar disminución de ingresos #CooperativaEnCasa

10:27 - | [Radio En Vivo] Gonzalo Polanco: Las personas que tuvieron un ingreso muy elevado durante el 2019, no calificarán como clase media y no podrán optar a este bono, a pesar de estar cesantes #CooperativaEnCasa

10:13 - | [Radio En Vivo] Gonzalo Polanco: El SII es un ente ejecutor de una disposición legal, no puede cambiar los requisitos. Las personas pueden quedar fuera del bono aunque sea por 30 pesos #CooperativaEnCasa

08:55 - | [Radio En Vivo] Ministra Zaldívar: La venta de ropa, como vimos ayer, no es un servicio esencial. Es un tema que estamos investigando #CooperativaEnCasa

08:52 - | [Radio En Vivo] Ministra Zaldívar: Las medidas de seguridad como para todo el resto del público que se deben tomar. Yo no puedo hacer trabajar a personas que vienen de comunas en cuarentena #CooperativaEnCasa

08:41 - | [Radio En Vivo] Ministra Zaldívar: Fue desafortunado mi ejemplo de los plasmas (...) Pero plantearme que con esto se va reactivar el consumo, me parece complejo #CooperativaEnCasa

Jueves%uD83D%uDD35 Santiago. 7:13 a.m. Filas en exterior de @RegCivil_Chile sucursal Huérfanos. Vienen por diversos trámites como obtener clave única o cédula de identidad. Muchos/as dicen que trámite del retiro del 10% les salió rechazado por carnet vencido // @Cooperativa pic.twitter.com/glOzUcMg2G

07:52 - | Alcalde de Punta Arenas: Las personas que llegan a la ciudad son quienes tienen residencia o vienen a trabajar; la ciudad no está abierta al turismo #CooperativaEnCasa

07:47 - | ¿Se ha portado mal la región? "Si tuviéramos un manual de pandemia ya lo habríamos comprado", dice el alcalde de Punta Arenas, pero reconoce que "normalizamos la normalidad, nos acostumbramos a que el virus no fuera tema en casa" #CooperativaEnCasa

19:35 - | Alcaldesa Matthei: En la Región Metropolitana dudo que algún colegio pueda funcionar este año, no me lo imagino #CooperativaEnCasa

19:33 - | Matthei: El solo hecho publicitario de abrir el Costanera Center va a marcar un hito muy importante en Chile y con eso que hay tener mucho cuidado, no podemos dar una sensación de falsa normalidad #CooperativaEnCasa

19:28 - | Evelyn Matthei: Se requiere una reforma constitucional para que los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema o del fiscal nacional no pasen por el Congreso #CooperativaEnCasa

19:25 - | Alcaldesa Evelyn Matthei descarta revelar su opción de cara al Plebiscito constitucional: No tengo por qué decirlo #CooperativaEnCasa

19:20 - | Alcaldesa Evelyn Matthei: Entiendo que el comercio está desesperado por abrir, pero no puede ser a costa de poner en riesgo la salud de la comuna o un sector de la Región Metropolitana #CooperativaEnCasa

19:19 - | Alcaldesa Evelyn Matthei e inicio de la etapa de transición en Providencia: Las personas que no respeten las reglas de la fase dos la van a pasar muy mal #CooperativaEnCasa

19:18 - | Alcaldesa Evelyn Matthei e inicio de la fase de transición en Providencia: Tenemos claro de que no podemos fiscalizar todo, pero vamos a fiscalizar muchísimo #CooperativaEnCasa

13:18 - | Comerciantes de Providencia tienen opiniones divididas respecto a la transición de la comuna. Algunos aseguran que no beneficia, porque los centros comerciales seguirán cerrados.

12:11 - | Alcaldesa Matthei por caso del Costanera Center: Me comuniqué con el señor Paulmann y quedamos en que íbamos a hacer trabajo conjunto, y me dijo que al menos por dos semanas no se abrirá el mall #CooperativaEnCasa