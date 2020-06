12:23 - | Ministro Paris: No me pidan que se dejen de tomar los controles habituales, porque en dos meses más tendremos muchísimos más enfermos por otras patologías #CooperativaEnCasa

08:49 - | Ximena Ossandón: No me parecen justas las declaraciones de Carlos Larraín, porque no me parece que retomar el tema de la derecha social en RN sea llevar el partido a la izquierda #CooperativaEnCasa