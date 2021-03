La nación lleva un promedio de 1,08 dosis diarias por cada 100 habitantes inoculadas en las últimos siete jornadas, tal y como apunta el programa "Our World in Data" de la U. de Oxford. En concreto, un total de 4,1 millones de personas ya han sido vacunadas , lo que representa a más del 21% de la población total del país. En paralelo, la epidemia no cesa y este martes el Minsal informó de 3.528 casos nuevos, atenuando por segundo día consecutivo el repunte de los últimos días, con peaks de más de 5.000 contagios.

