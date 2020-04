07:50 - | Asociación Chilena de Gastronomía y eventuales quiebras en el sector: Esperamos que no haya, esperamos que la "Línea de Crédito Covid" sea el salvavidas para evitarlas #CooperativaEnCasa

00:26 - | Jefe de Zona Este de la RM sobre las largas filas solicitando permisos de desplazamientos en El Bosque y San Bernardo: "¿Realmente todos quienes van a hacer esas colas las necesitan? Creo que en muchos casos no" #CooperativaEnCasa

21:31 - | "Que no sea tan necesario el control, seamos capaces de autocontrolarnos", afirmó el general Bassaletti ante casos de personas que no han respetado cuarentenas #CooperativaEnCasa

21:23 - | General Enrique Bassaletti, jefe de Zona Metropolitana Este de Carabineros: Hasta ahora las cifras son auspiciosas, estamos bien, pero eso no es una garantía de que al relajarnos no tengamos episodios que lamentar #CooperativaEnCasa

19:31 - | Vicepresidenta de Sociedad de Infectología: Bien, usemos mascarillas, pero no nos dejemos de lavar las manos, mantengamos distancia social, son las que más han ayudado #CooperativaEnCasa

19:30 - | Vicepresidenta de Sociedad de Infectología: Me parte el alma cuando veo gente en la calle con una mascarilla N95, porque significa una N95 menos en un hospital #CooperativaEnCasa

19:27 - | ¿Retomar normalidad? Vicepresidenta de Sociedad de Infectología dijo que "no tenemos certezas, podemos hablar con probabilidades. En algún minuto decae. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero esto no es infinito" #CooperativaEnCasa