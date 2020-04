07:56 - | Heraldo Muñoz (PPD) por medidas económicas del Gobierno: Está haciendo un esfuerzo importante, pero se queda corto; me gustaría que los trabajadores informales recibiesen 126 mil pesos por cada miembro de su familia #CooperativaEnCasa

07:51 - | Muñoz (PPD) por posible postergación del Plebiscito tras dichos de Piñera: Se pone en riesgo un acuerdo muy fundamental; me parecería serio que este tema se profundizara, en Chile Vamos hay voces contrarias a levantar este tema #CooperativaEnCasa

07:49 - | Muñoz (PPD) por plebiscito: Me parece extraordinariamente serio que el Presidente introduzca este elemento (de evaluar fecha), genera desconfianza en este momento en que necesitamos unidad; cambia la agenda #CooperativaEnCasa

07:47 - | Heraldo Muñoz (PPD) por plebiscito: Si se desata el coronavirus de una manera inesperada en el país, en ese momento tendremos que evaluar; no ayuda a la unidad que debemos tener hoy (el anticipar el debate) #CooperativaEnCasa

07:40 - | Heraldo Muñoz (PPD): Veo con enorme preocupación que el Presidente y el ministro del Interior esgriman argumentos sobre evaluar postergar plebiscito; hay incoherencia total porque podríamos ir a malls pero no a votar #CooperativaEnCasa

18:06 - | Apumanque detalló que los días 28 y 29 de abril no atenderá público y trabajará en protocolos de revisión y control interno, para el piloto en Las Condes de funcionamiento del centros comerciales #CooperativaEnCasa

16:35 - | El subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, reiteró que el regreso al trabajo presencial de funcionarios públicos no incluye a quienes tienen factores de riesgo y está enfocado en la atención presencial, con todas las medidas de seguridad necesarias

16:33 - | Juan Silva, chileno varado en Guatemala, señaló que "por motivos de recursos" no han podido tomar un vuelo humanitario a Chile, pese a intentar en dos oportunidades

16:18 - | "No olviden los padres y las madres que están cuidando la salud de sus hijos, es cierto que en algunas zonas concretas se han registrado incumliento de las normas establecidas", señaló el ministro de Justicia español, Fernando Grande-Marlaska, sobre el comienzo de salidas de personas para flexibilizar cuarentenas.

12:49 - | Alcalde de Algarrobo: Todos los días hemos enviado gente de vuelta; la gente identifica a la gente que no es de acá y se producen peleas. Cordones sanitarios deben ser constantes #CooperativaEnCasa

11:55 - | Gendarmería confirmó 16 nuevos casos de Covid-19 en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (ex Penitenciaría): 4 funcionarios y 12 internos #CooperativaEnCasa

11:28 - | La doctora María Teresa Valenzuela, del Consejo Asesor Covid-19: El carnet señala que una persona está de alta y no está infectando, pero el tiempo lo dirá la evidencia que sale día a día #CooperativaEnCasa

09:33 - | La directora del área Infantil del CNTV, Soledad Suit: No puedo decir con certeza cuál es la proyección de TV Educa Chile, pues la televisión requiere de recursos #CooperativaEnCasa

09:32 - | La directora del área Infantil del CNTV, Soledad Suit: El segmento de educación no puede reemplazar al colegio ni las experiencias que se viven allí #CooperativaEnCasa

08:35 - | Ministra del Trabajo, María José Zaldívar: Si una empresa recurre a la Ley de Protección al Empleo, el empleador no puede hacer trabajar a sus trabajadores #CooperativaEnCasa

07:50 - | Especialista en salud pública e inmunología por "carnet Covid": Es una cuestión política que no me queda claro, no lo recomendaría; el 95 % de la población va a seguir siendo susceptible a contagiarse #CooperativaEnCasa