Desbordes critica a Hacienda: Ayuda a grandes empresas y no a "miles de chilenos"

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, reaccionó con molestia luego de que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, descartara incluir en la mesa que discute el "acuerdo nacional" -convocado por el Ejecutivo- su propuesta de condonación de la deuda del Crédito con Aval del Estado a aquellos estudiantes que, con los criterios actuales, pudieran haber tenido derecho a gratuidad.

El jefe de la billetera fiscal rechazó la idea y afirmó que es "fundamental acotar los temas" a conversar en la instancia que integra junto a los parlamentarios de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras.

Ante la negativa, Desbordes se manifestó sorprendido "porque no es el ministro el que define qué se discute o no, es la mesa de trabajo, porque si (se conversa) lo que el ministro quiere discutir y va a quedar fuera lo que no le parece, entonces para qué hacemos una mesa de trabajo".

"Me sorprende la generosidad que hay para abrir la billetera, completamente abierta, para ir en ayuda de grandes empresas, y que no esté la misma lógica, o al menos la disposición a estudiar fórmulas para ayudar a miles de chilenos", fustigó el diputado.

Su planteamiento, sin embargo, tampoco fue bien recibido en la UDI, que optó por desmarcarse de ese foco de medidas.

"Sin duda es una aspiración que tienen muchas personas, pero creo que hoy lo importante es la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, y me parece que tenemos que acotar el tema a eso, a cómo vamos a ayudar hoy con medidas concretas. Él tiene derecho a solicitar lo que estime pertinente, pero creo que los que participamos en la reunión del viernes pasado llegamos a un acuerdo y me parece que es bueno mantenerlo", dijo la timonel gremialista, Jacqueline van Rysselberghe.

Jackson lamenta que "se cierre la ventana antes de iniciar el trabajo"

El diputado Giorgio Jackson (RD), único representante del Frente Amplio en la mesa, rechazó la posición del Ejecutivo ante la propuesta de Desbordes.

"Existen dos formas de ayudar económicamente a las familias: una es aumentar sus ingresos y otra disminuir sus gastos. Me parece poco prudente que el Gobierno descarte de plano el que podamos hacer un esfuerzo para que las familias puedan tener una condonación en ese sentido, así que vamos a seguir haciendo ese punto, y lamentamos que esa ventana se cierre antes de iniciar siquiera el trabajo que estamos intentando hacer por un plan de emergencia", sostuvo.

Radicales se bajan de mesa por el "acuerdo nacional"

La instancia tiene programado reunirse nuevamente durante tarde de este martes.

En la mesa, sin embargo, ya no participará el Partido Radical, que anunció su retiro de la mesa acusando al ministro Briones de no cumplir los acuerdos. Esto, apuntaron, por intentar incluir a economistas para una mesa paralela, contrario -dicen- a lo concordado: que sólo los integrantes de las comisiones de Hacienda discutirá el acuerdo.