10:21 - | Por no respetar el toque de queda en la última jornada, fueron 6 los conducidos en Viña del Mar, 4 en Marga-Marga, 18 en San Antonio, 9 en Aconcagua y 2 Valparaíso.

08:36 - | Alcalde de Padre Las Casas y la cuarentena: Falta la conciencia en un grupo, entre 14 y 20 años, que probablemente creen que no les va a afectar la enfermedad o definitivamente no tiene conciencia #CooperativaEnCasa

19:19 - | Directora del Sename confirma que se mantiene el contacto de menores con sus familias, principalmente de forma remota, y que "no se prohíbe totalmente" el contacto físico con algunos familiares que hayan sido responsables #CooperativaEnCasa

19:07 - | Ante discriminación a trabajadores de la salud en edificios, seremi metropolitana (s), Daniela Zavando, dijo estudian esto porque, aseguran, no hay elementos que permitan a una administración tomar estas medidas arbitrarias #CooperativaEnCasa

15:59 - | "Un 20 o 25 por ciento de los hospitales están recibiendo agua de forma continua, el resto tiene que recurrir a pozos profundos en los cuales muchos de ellos las bombas no están funcionado", señaló el cirujano Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la Organización Medico Unidos de Venezuela

15:48 - | Editora digital de Univisión en California: Comunidad hispana es una de las más golpeadas, hay muchos que no fueron incluidos en paquete de estímulo económico y deben seguir trabajando. Ayudas no van al grupo inmigrante #CooperativaEnCasa

15:45 - | Editora digital de Univisión en California por Covid-19 en EEUU: Para el 16 de abril se va a vivir un de las jornadas más difíciles en cuanto a fallecidos y números de contagios, y lo triste es que no hay materiales #CooperativaEnCasa

09:24 - | Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia: No hay ni vacunas ni medicamento que haya demostrado la efectividad contra un agente como el coronavirus #CooperativaEnCasa

07:48 - | Ministro de Ciencia: No vamos a tener una vacuna contra el Covid-19 dentro de los próximos 18 y 24 meses #CooperativaEnCasa

19:30 - | Rector UC por Covid-19: los números se están controlando de mejor manera de lo que algunos pronósticos mostraban, puede cambiar drásticamente si nos descuidamos. Es irresponsable que la gente no cumpla indicaciones #CooperativaEnCasa

19:26 - | Rector UC, Ignacio Sánchez, por foto del Presidente Piñera en Plaza Baquedano: Fue un error importante, él lo reconoció, me parece que se tiene que dar el ejemplo. Eso no estuvo bien #CooperativaEnCasa

19:25 - | Rector UC, Ignacio Sánchez: Ha habido gente en edificios que le ha hecho bullying a personal de salud; eso no puede ser, estos son momentos de apoyarlos #CooperativaEnCasa

16:43 - | Ante el llamado a usar mascarillas en la vía pública, la gremial de buses interprovinciales, Fenabus, apuntó que las empresas no tienen disponibilidad para entregar estos elementos, por lo que será responsabilidad de los pasajeros portarlas

09:47 - | Neurocientífico Pedro Maldonado: Si los jóvenes y niños nos ven angustiados eso transmite mucho (...) Si nos ven ansiosos y no tomando las decisiones adecuadas, eso menos los va a tranquilizar #CooperativaEnCasa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

09:40 - | El neurocientífico Pedro Maldonado explica que esta situación de incertidumbre provoca el "pánico social", en el que se imita la conducta del otro porque pensamos que tienen información que no tenemos, lo que explica los episodios de acaparamiento #CooperativaEnCasa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

09:37 - | Neurocientífico Pedro Maldonado: Cuando uno no tiene certezas es difícil tomar una decisión (...) Esta incertidumbre le provoca problemas al cerebro para tomar algunas decisiones #CooperativaEnCasa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

09:36 - | Neurocientífico Pedro Maldonado: El problema con el encierro es que un peligro que no vemos. La mayor parte de las amenazas no son visibles y eso causa una ansiedad en el cerebro para definir cuál es la acción más apropiada #CooperativaEnCasa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

08:39 - | El economista David Bravo: Las instituciones previsionales, en vez de estar haciendo propuestas que no les corresponden, tienen un rol importante en materia educacional #CooperativaEnCasa

08:34 - | El economista David Bravo: Los fondos de pensiones son a largo plazo, y no corresponde manejarlos con retenciones como si fueran una mesa de dinero #CooperativaEnCasa

07:51 - | Ministro de Salud, Jaime Mañalich, por visita de Piñera a Plaza Italia: No me corresponde juzgar a mí si es bueno o no #CooperativaEnCasa