18:28 - | Ministro Couve: "Actualmente no tenemos información acabada de cuánto dura la inmunidad y si es necesaria una tercera dosis. Sin embargo, se están monitoreando esos avances a nivel internacional, pero también lo estamos haciendo en Chile"

16:55 - | Una ruidosa y concurrida fiesta tuvo lugar el sábado en el condominio Reserva de Huilquilimu de Talca, la que no pudo ser fiscalizada porque los presentes no le abrieron el portón a Carabineros ni a los fiscalizadores de la Seremi de Salud, quienes debieron, al cabo de un rato, retirarse impotentes. Además, la Fiscalía del Maule inició una investigación penal.

Gobierno británico puso a Chile como ejemplo de que no basta con vacunar para que la pandemia termine #CooperativaEnCasa https://t.co/e04K9d7vqE pic.twitter.com/cmh9mOYl14

16:54 - | El director médico de Inglaterra, Chris Whitty, se refirió al proceso de vacunación en nuestro país y señaló que "se ha hecho un gran esfuerzo", pero "no se ha tenido" un efecto positivo.

13:46 - | Ministro Paris: Nada me va a desviar del objetivo único de luchar por la salud de los compatriotas #CooperativaEnCasa

13:44 - | Ministro Paris: No hay quiebre de stock de vacunas en San Bernardo, es una noticia falsa #CooperativaEnCasa

13:10 - | Ministro Paris: No se requiere un permiso especial para vacunarse contra la influenza #CooperativaEnCasa

08:47 - | Infectóloga Claudia Cortés: El Gobierno tiene un comité asesor de expertos que no está escuchando todo lo que debiera, porque éste da recomendaciones estrictas y claras, y las autoridades se demoran varias semanas en asumirlas #CooperativaEnCasa

08:46 - | [En Vivo] Infectóloga Claudia Cortés: Se han habilitado camas críticas, pero la calidad de atención va a ser menor, porque al quintuplicar la capacidad se incluye personal que no está entrenado #CooperativaEnCasa

08:43 - | [En Vivo] Infectóloga Claudia Cortés y nuevas restricciones: Más vale tarde que nunca, pero si no hay una fiscalización adecuada y no se cumplen, no sirven de nada #CooperativaEnCasa