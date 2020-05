Ministro Briones: "No hay nuevo paquete inmediato de medidas, lo descarto"

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró en Cooperativa que el Gobierno no está trabajando en un nuevo paquete "inmediato" de medidas de apoyo a los chilenos para paliar los efectos de la crisis provocada por el coronavirus.

El secretario de Estado planteó un matiz a la información sobre el "paquete de medidas" del que habló ayer el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, que contemplaría presuntamente transferencias directas a los sectores más vulnerables y subsidios de protección al empleo; todo con "recursos comprometidos".

"Nuestra prioridad es implementar el Ingreso Familiar de Emergencia, que acabamos de aprobar. No se entendería que un día o dos días después de ese hito estuviéramos poniendo un adicional", explicó Briones esta mañana a El Diario de Cooperativa.

Respecto al plan, el secretario de Estado señaló que "es un trascendido y en lo que compete al Gobierno, lo que tenemos hoy día, nuestra prioridad es aquello que hemos aprobado con el respaldo del Congreso relativo al Ingreso Familiar de Emergencia".

"Yo en particular lo he insistido hasta la saciedad, que esta es una película y no una foto. Esta crisis sanitaria y sus efectos económicos y sociales son evolutivos, van evolucionando, y el Gobierno va a actuar cada vez que sea necesario", remarcó Briones.

En esa línea, el jefe de la "billetera fiscal" detalló que aún quedan recursos del fondo de 2 mil millones de dólares destinado a la contingencia, que será gastado "eligiendo los mejores instrumentos de acuerdo a la evolución de la pandemia", considerando que "hay que guardar para después".



"¿Hay un plan inmediato que responda a esta coyuntura? La respuesta es no, lo que tenemos y nuestra prioridad hoy día es implementar el ingreso familiar de emergencia", remarcó.