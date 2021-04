13:43 - | Carlos Vera , coordinador regional de Redes Asistenciales, señaló que tienen una buena "infraestructura para ir habilitando con ventilación en otras áreas (...) pero esperamos que la población nos ayude para no estar en esa situación en el futuro ".

01:26 - | Felipe Sandoval, alcalde (s) de Purén, única comuna de La Araucanía que no está en fase 1 y sigue en fase 2: "La clave ha sido el trabajo de trazabilidad de los equipos de salud. Gran parte de los casos ha estado en los sectores rurales"

15:46 - | Ministro Delgado: Se han detenido ya cerca de cinco mil personas, la gran mayoría por infringir el artículo 318 con respecto cierto a no contar con la documentación necesaria

13:16 - | Carabineros informó que han salido de la Región Metropolitana este fin de semana largo 64.796 vehículos, mientras que han retornado 1.095 que no cumplían con los permisos correspondientes para salir de la región

12:12 - | Subsecretario Dougnac por críticas a la comunicación de riesgo: Intentamos transmitir de la mejor manera, pero no hemos sido lo suficientemente claros, quizás por temor a alarmar. Hay que reconocer y haremos el esfuerzo para hacerlo de mejor manera posible #CooperativaEnCasa

11:23 - | Ministro Paris en balance Covid-19: Me preocupa el aumento de los casos, estamos trabajando para evitar que eso continúe y pedir la cooperación de la ciudadanía #CooperativaEnCasa

13:57 - | No da mucha impresión de que estuviéramos en crisis sanitaria.

13:46 - | [Radio en vivo] Infectólogo pediátrico Jan Paul Wilhelm: No se ha demostrado que los niños contagien más que los adultos #CooperativaEnCasa

12:22 - | [En vivo] Doctor Pérez: "Tenemos que seguir tomando las mismas medidas de precaución, incluso quienes estamos vacunados, porque no sabemos cuánto va a durar la inmunidad" #CooperativaEnCasa

12:16 - | [En vivo] Doctor Carlos Pérez: "Las cuarentenas, si se cumplen, son efectivas, pero no se estaban cumpliendo. Por favor, quédense en casa" #CooperativaEnCasa

12:14 - | [En vivo] Doctor Carlos Pérez: "No sabemos, exactamente, qué porcentaje de los nuevos casos se debe a las variantes, especialmente la brasileña" #CooperativaEnCasa

11:22 - | [En vivo] Subsecretario de Obras Públicas señaló que el levantamiento del cordón sanitario no es la "primera vez" que se toma esta medida y que el atochamiento por la salida sur de Santiago "no es una novedad" #CooperativaEnCasa

11:19 - | [En vivo] Subsecretario de Obras Públicas por levantamiento de cordón sanitario: Yo no diría que por una decisión operativa y puntual hay una laxitud en el control #CooperativaEnCasa

10:35 - | [En vivo] Doctora UC Paula Margozzini: "Este verano no era momento para viajar por turismo, y la mayor parte de las variantes llegaron con chilenos que decidieron viajar" #CooperativaEnCasa

10:33 - | [En vivo] Doctora UC Paula Margozzini: "Claro que es adecuado el cierre de fronteras; casi todas las variantes han llegado a Chile, pero no todas" #CooperativaEnCasa

09:42 - | [En vivo] Comisaría Virtual: No tenemos que esperar que nos fiscalicen para respetar las normas sanitarias #CooperativaEnCasa

09:36 - | [En vivo] Teniente Nicole Barrera, de la Comisaría Virtual de Carabineros: "No esperemos que mueran más compatriotas para tomar conciencia" #CooperativaEnCasa

09:21 - | [Radio en vivo] Comisaría Virtual: "No se podrán usar los dos permisos semanales el fin de semana, sólo se puede sacar un permiso el fin de semana" #CooperativaEnCasa

Ex tesorero general de la República por ayudas en pandemia: "Vamos con la carreta al revés" #CooperativaEnCasa https://t.co/JPOO5DYpNr pic.twitter.com/LAJZ7OlHKD

12:04 - | Venta de alcohol no se encuentra restringida "siempre y cuando" el giro no sea solo alcohol, sino que tenga venta de bienes esenciales, explica la subsecretaria Martorell #CooperativaEnCasa

12:01 - | Ministro Paris: "No he pensado en renunciar a mi cargo, no tengo ninguna intención, es el Presidente el que toma esa decisión" #CooperativaEnCasa