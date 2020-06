17:09 - | Este viernes entrarán en cuarentena Pozo Almonte, Valparaíso, Viña del Mar, Peñaflor y las zonas urbanas de Melipilla, San José de Maipo, Curacaví y Tiltil.

12:57 - | Alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy: "Llega tarde la decisión de aplicar la cuarentena en la zona (...) El Gobierno siempre ha llegado tarde a los procesos"

12:55 - | [Radio En Vivo] Alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy: Esperamos que con la cuarentena se pueda bajar la curva de contagio. El llamado a la comunidad es a la precaución y autocuidado #CooperativaEnCasa

12:53 - | [Radio En Vivo] Alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy: Estamos con 230 contagios en la comuna #CooperativaEnCasa

12:38 - | Ministro de Ciencia, Andrés Couve: Hablar de una vacuna "no es una decisión precipitada, todo lo contrario, es una medida de preparación. Estamos anticipándonos" #CooperativaEnCasa

12:33 - | Subsecretario Arturo Zúñiga: Estamos aplicando indicadores que se agregaran al reporte diario para comunicar así la trazabilidad del Covid-19 #CooperativaEnCasa

12:32 - | Subsecretario Arturo Zúñiga aclara: Debido a la lluvia, ingresó agua a la carpa del Hospital San José. Por precaución se realizó un traslado preventivo de los pacientes #CooperativaEnCasa

12:24 - | Subsecretario Arturo Zúñiga: El domingo recibiremos 100 ventiladores nuevos #CooperativaEnCasa

12:22 - | Balance Covid-19: Actualmente hay 372 pacientes en estado crítico y 1.391 pacientes conectados a ventilación mecánica #CooperativaEnCasa

12:22 - | Ministro de Ciencias, Andrés Couve: "El presidente nos ha encomendado liderar una estrategia nacional para una vacuna Covid-19"

12:19 - | Ministro de Ciencia, Andrés Couve: Como ministerio estamos trabajando para que podamos asegurar el acceso oportuno y equitativo en Chile de una vacuna segura y efectiva para el Covid-19 #CooperativaEnCasa

12:17 - | Ministro de Ciencia, Andrés Couve: Desarrollo de vacuna contra el Covid-19 demorará entre 12 y 18 meses #CooperativaEnCasa

12:16 - | Balance Covid-19: Hay 310 ventiladores disponibles y 12.310 cupos totales en residencias sanitarias #CooperativaEnCasa

12:15 - | Subsecretario Arturo Zúñiga: En las últimas 24 se realizaron 18.733 testeos, lo que da un total de 779.776 exámenes desde iniciada la pandemia #CooperativaEnCasa

12:13 - | Subsecretario Arturo Zúñiga: De acuerdo a los decesos inscritos en el Registro Civil, hay 222 nuevas personas fallecidas por Covid-19 #CooperativaEnCasa

12:08 - | Balance Covid-19: 6.754 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que da un total de 160.846 casos desde iniciada la pandemia en nuestro país #CooperativaEnCasa

11:32 - | [EN VIVO] El doctor Miguel O'Ryan responde preguntas sobre el Covid-19 en Una Nueva Mañana #CooperativaEnCasa

08:47 - | "¿Se están contando bien los muertos en Chile? Sí", dice Leanes en #CooperativaEnCasa

08:45 - | "La comunicación pública" de las cifras "es evidente que está trayendo un debate que nos está desviando de lo más importante que es evitar los contagios", dice Leanes en #CooperativaEnCasa

08:43 - | Fernando Leanes: Lo primero que tenemos que tener claro es que la persona con síntomas debe autoaislarse #CooperativaEnCasa

08:38 - | [EN VIVO] El representante de la OMS en Chile, Fernando Leanes, conversa con #CooperativaEnCasa

07:57 - | Alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, por inclusión de municipios en seguimiento de trazabilidad: Se perdió tiempo valioso al no tomar esa decisión antes #CooperativaEnCasa

07:53 - | Alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado: Desde el principio se transparentó que la entrega de cajas se iba a hacer por sectores, sin discriminación #CooperativaEnCasa

07:47 - | Alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, y pago del permiso de circulación: No estamos mejor que en marzo #CooperativaEnCasa

07:42 - | Alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado: No puede ser posible que lluvia o viento sea sinónimo de corte de energía para ENEL #CooperativaEnCasa

07:42 - | El alcalde de Estación Central y presidente de la Amuch, Rodrigo Delgado, conversa con El Diario de Cooperativa #CooperativaEnCasa

00:47 - | La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, expuso que "esta semana, en comparación con la anterior, en la RM tenemos más 450 detenidos adicionales a los que llevábamos el mismo día la semana pasada"

00:47 - | "Por eso hemos alcanzado más de 1.000 sumarios sanitarios, y seguirán desarrollándose siempre que sea multar a quienes incumplan las medidas dispuestas", detalló

00:46 - | La seremi de Salud, Paula Labra, criticó que "siendo este jueves el día 100 del primer contagio, hemos visto que aún hay gente muy irresponsables que pone en riesgo tanto su salud como la de los demás"

23:32 - | El subsecretario de Redes Asistenciales indicó que, hasta ahora, hay 4.400 personas en residencias sanitarias en todo el país: la mitad corresponde a la Región Metropolitana #CooperativaEnCasa

23:30 - | Subsecretario Zúñiga: Consideramos esto desde las primeras semanas de marzo, pero tuvimos problemas en poder traer a las personas a las residencias sanitarias, porque como Minsal no tenemos la territorialidad que tienen los alcaldes

23:26 - | Subsecretario Zúñiga por residencias sanitarias: Esta política es fundamental para poder enfrentar de buena forma esta pandemia #CooperativaEnCasa

23:24 - | Alcalde Rodolfo Carter: "El Minsal puso a disposición nuestra un hotel de cuatro estrellas para los floridanos que hoy no puedan hacer su cuarentena en condiciones de dignidad al interior de sus casas" #CooperativaEnCasa

23:20 - | Minsal habilitó una residencia sanitaria en Providencia para los habitantes de La Florida que no tengan condiciones adecuadas para aislarse: Hasta el hotel, en calle Guardia Vieja, han sido trasladados 40 floridanos #CooperativaEnCasa

20:07 - | Otra preocupación en la Ciudad Puerto apunta a la seguridad tras algunos intentos de saqueos estos días: uno en una tienda Maicao y otro, ayer, en un supermercado de calle Echaurren

20:06 - | "Vamos a implementar barreras físicas en algunos caminos de menor complejidad, y otras son los controles sanitarios. Habrá controles en todos los lugares que que permitan cumplir de buena manera el efecto deseado de la cuarentena", dijo el contraalmirante

20:04 - | El jefe militar de Valparaíso, Yerko Marcic, adelantó que para la cuarentena que comienza este viernes en Valparaíso y Viña del Mar se implementarán "dos tipos de barreras"

19:29 - | Ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés: Al ministro Briones le ha tocado muy difícil #CooperativaEnCasa

19:29 - | Ex ministro Rodrigo Valdés: En mi posición personal, será difícil tener todos los detalles de la parte de reactivación pronto #CooperativaEnCasa

19:27 - | Ex ministro Rodrigo Valdés: No podemos demorar las legislaciones adicionales, como de ayuda a las personas; el mundo político es el que tiene que ponerse de acuerdo y en eso están #CooperativaEnCasa

19:24 - | Ex ministro Rodrigo Valdés: No podemos con el mismo plan; sigo pensando en que hay chances en que la economía se pueda recuperar rápido cuando controlemos la pandemia, pero eso no está dado #CooperativaEnCasa

19:22 - | Ex ministro Rodrigo Valdés: Es central controlar la pandemia para empezar a normalizar algunas actividades y en eso hemos estado tarde, es importante hacer esfuerzos en la parte sanitaria #CooperativaEnCasa

19:21 - | Ex ministro Rodrigo Valdés por Ingreso Familiar de Emergencia: Es de 65 mil por persona; hay buenas razones para subirlo más, pero también hay razones para ser cautelosos, es el Congreso el que debe ver estos temas #CooperativaEnCasa

19:18 - | Ex ministro Rodrigo Valdés: No nos podemos olvidar del otro bolsillo, del Presupuesto; no sabemos cuánto se va a subejecutar #CooperativaEnCasa

19:16 - | Economistas proponen creación de Fondo Covid de 12 mil millones de dólares: Rodrigo Valdés explicó que es un bolsillo "para los gastos ligados al Covid" #CooperativaEnCasa

19:12 - | Ex ministro Rodrigo Valdés, integrante de equipo de economistas que asesora a Hacienda: No es un grupo que representa a nadie, nos invitó el ministro Briones, pero no llegamos con un mandato de negociación #CooperativaEnCasa [Radio en Vivo %uD83D%uDCFB] En Lo Que Queda del Día conversamos con el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés: https://t.co/QkQdgHw02O



Comenta usando #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/EGnYCRdxFq — Cooperativa (@Cooperativa) June 11, 2020

16:09 - | La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, visitó a los colombianos que acampan afuera de su Consulado para "que acepten albergue", ante la cercanía de un sistema frontal que podría traer precipitaciones de aguanieve #CooperativaEnCasa Hemos ido a pedirles a los ciudadanos colombianos que acepten albergue, tendremos en #Providencia agua/nieve y bajas temperaturas. Entendemos la presión que hacen a sus embajadas para regresar a sus país, al igual que venezolanos, pero acepten el ingreso a nuestros colegios. pic.twitter.com/kj764rVpD7 — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) June 11, 2020

12:54 - | Sharp: Si esta pandemia develó algo es la crisis de viviendas que tiene Chile #CooperativaEnCasa

12:52 - | "56 mil hogares están en el tramo más bajo en el Registro Social de Hogares y el Gobierno solo entregará 23 mil cajas de alimentos", plantea el alcalde Sharp.

12:51 - | "La cuarentena digna en Valparaíso tiene como prioridad la alimentación, los servicios como recolección de basura en los cerros y agua para los campamentos", dice el alcalde Sharp.

12:50 - | Sharp: Ni el bono Covid, ni el Fogape ni el IFE han sido suficientes para que la gente respete la cuarentena #CooperativaEnCasa

12:47 - | Sharp sobre el plan para enfrentar la emergencia: "Para que ese acuerdo sea exitoso debe ser urgente, pero eso no significa aprobar cualquier cosa"

12:46 - | El alcalde de Valparaíso Jorge Sharp conversa con El Diario de Cooperativa sobre la cuarentena que comenzará este viernes #CooperativaEnCasa

12:12 - | Ya van más de 1.200 detenidos desde el 29 de abril, cuando comenzó la cuarentena en Estación Central.

12:11 - | El resto fue detenido por no contar con los permisos correspondientes.

12:10 - | De los detenidos, cuatro son por comercio ambulante, por no contar con los permisos. Estación central. En media hora carabineros detuvo a 23 personas entre ellos comerciantes ambulantes por no contar con documentación para desplazarse @Cooperativa pic.twitter.com/xjFWQBuVtN — María Paz López (@mariapaz_lopezc) June 11, 2020

12:07 - | El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, dice que en el operativo hubo 23 detenidos

12:05 - | Fiscalizaciones al comercio ambulante se realizan en sectores como Estación Central

11:51 - | Doctor O'Ryan: Si nos mantenemos en cuarentena y se suman otras zonas los contagios debieran empezar a bajar en las próximas semanas #CooperativaEnCasa

11:46 - | El doctor Miguel O'Ryan conversa con #CooperativaEnCasa sobre la pandemia

11:29 - | Minsal corrige: El total de fallecidos por la pandemia asciende a 2.648 personas

11:24 - | Mañalich: Desde que uno asume, la renuncia está en el escritorio del Presidente Piñera, él decide

11:20 - | Minsal: 173 personas fallecidas fueron inscritas ayer en el Registro Civil #CooperativaEnCasa Subsec @arturozunigaj



"Como se ha explicado, esta cifra no corresponde a fallecidos en las últimas 24 horas, sino que por inscripción de defunción en el @RegCivil_Chile. Se registra un total de 2.448 fallecidas". pic.twitter.com/UYYUaG55qi — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 11, 2020

11:19 - | Minsal: 5.596 nuevos casos en el último día totalizando 154.092 contagios en el país

11:10 - | Mañalich: El mes de junio será el más complejo

11:10 - | El ministro Jaime Mañalich entrega el balance a 100 días del primer caso de Covid-19 #CooperativaEnCasa

10:35 - | Vicepresidente Sociedad Chilena Medicina Intensiva (Sochimi), Darwin Acuña: A pesar de a pandemia, los hospitales estamos preparados para atender las otras urgencias.

10:26 - | Vicepresidente Sociedad Chilena Medicina Intensiva (Sochimi), Darwin Acuña: En el promedio hay mucho ocupación, hay hospitalizaciones en zonas no UCI. Hay mucha demanda.

09:31 - | Claudia Sanhueza: Aproximadamente 5,5 millones de personas recibirían esta mejora al Ingreso Familiar de Emergencia #CooperativaEnCasa

09:28 - | La economista comenta que el acuerdo plantea que el IFE "no sea decreciente" y que "el monto se acerque a la línea de la pobreza", como lo pedía la oposición.

09:26 - | Economista Claudia Sanhueza: Este acuerdo se acerca bastante a la propuesta de la oposición #CooperativaEnCasa

09:25 - | Economista: Se propone aumentar entre 320 mil y 360 mil el IFE para un hogar de cuatro personas #CooperativaEnCasa

09:24 - | Sanhueza: Es una buena señal este acuerdo

09:24 - | [EN VIVO] La economista Claudia Sanhueza conversa con #CooperativaEnCasa sobre el acuerdo entre expertos por fondo de 12 mil millones de dólares para enfrentar la pandemia

09:00 - | Doctora Danuta Rajs: La metodología del ministro Couve es arriesgada, porque usa minería de datos para buscar palabras y por eso se pueden perder casos #CooperativaEnCasa

08:57 - | Doctora Danuta Rajs: Las instrucciones de la OMS se siguen al pie de la letra, pero las autoridades no han usado la base de datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud #CooperativaEnCasa

08:55 - | Doctora Danuta Rajs: No conozco países que sean miembros de la OMS y que no sigan sus recomendaciones #CooperativaEnCasa

08:50 - | Doctora Danuta Rajs: La única fuente de datos segura en la que podemos confiar es el Registro Civil #CooperativaEnCasa

08:47 - | La doctora Danuta Rajs conversa con El Diario de Cooperativa sobre las cifras del Covid-19 #CooperativaEnCasa

19:28 - | Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico Regional Valparaíso: Las medidas de autoconfinamiento se vieron saboteadas cuando la autoridad emitió mensajes como el "retorno seguro" y la "nueva normalidad" #CooperativaEnCasa

19:25 - | Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico Regional Valparaíso: Si encerramos a la gente en sus domicilios y el Estado no llega a tiempo vamos a tener una olla a presión y el resultado de eso no es bueno #CooperativaEnCasa

19:22 - | Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico Regional Valparaíso: Cuando veamos nuestra red saturada, que está pronto a suceder, la Región Metropolitana no nos podrá ayudar y tendremos que acudir a regiones más lejanas #CooperativaEnCasa

19:19 - | Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico Regional Valparaíso: En cuanto a la trazabilidad, tenemos un 79 por ciento de pacientes que no sabemos cómo se contagiaron y debería ser al revés #CooperativaEnCasa

19:17 - | Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico Regional Valparaíso: La cuarentena hace que dejemos a personas con dificultades echadas a su suerte, y el Estado no llega a ellos con asistencia #CooperativaEnCasa

19:15 - | Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico Regional Valparaíso: La cuarentena es una medida que no nos gusta, porque por sí misma no logra reducir la tasa de contagios, tal como se ha visto en Santiago #CooperativaEnCasa

15:30 - | En Valparaíso se registran aglomeraciones en diversos supermercados y en el mercado Cardonal tras el anuncio de cuarentena para la comuna #CooperativaEnCasa

13:47 - | El carabinero quedó con lesiones leves, mientras que el sujeto escapó y es buscado por personal policial

13:46 - | El funcionario policial añadió que "el carabinero hizo uso de su arma de servicio debido a que estaba arriesgando su integridad física".

13:44 - | "El carabinero lo intima a realizar una fiscalización, pero la persona no detiene la marcha y acelera el vehículo, lo que genera que el carabinero quede sobre el capó del automóvil y lo desplaza cerca de 6 u 8 metros de distancia", señaló el mayor Jaime García

13:43 - | Funcionario de Carabineros fue atropellado durante un control vehicular en calle Grajales con Almirante Latorre

13:42 - | En Plaza de Maipú se registraron 50 personas detenidas este martes por no contar con permiso correspondiente para por salir de sus hogares

13:40 - | Subsecretaria Martorell y sanciones contra quienes rompan la cuarentena: El Ministerio del Interior se querellará con los que sean reincidentes

13:40 - | Subsecretaria Martorell: Hemos visto personas que son reincidentes, a esas personas les quiero decir que detrás de ellos hay procesos penales, sanciones y sumarios sanitarios: pueden ser multas que alcanzan con 50 millones

13:38 - | Debido a una fiscalización por parte de Carabineros, se produjo un taco de cerca 2,5 kilómetros en la autopista Costanera Norte

12:16 - | El total de víctimas fatales se elevó a 2.475 personas.

12:11 - | Ministro Mañalich: El Registro Civil inscribió el lunes 192 fallecidos #CooperativaEnCasa

12:10 - | Se reportan 5.737 casos nuevos, con un total de 148.496.

12:09 - | También se anunciaron cordones sanitarios en Pirque y Alto Biobío.

12:08 - | Ministro Mañalich anuncia cuarentenas en Peñaflor, Curacaví, Melipilla, San José de Maipo, Valparaíso, Viña del Mar y Pozo Almonte

12:04 - | El ministro Jaime Mañalich entrega el balance diario de la pandemia.

09:38 - | [Radio en Vivo] Alejandra Ramm, socióloga especialista en temas de género: Hay que buscar mecanismos que igualen una cancha que está muy dispareja

09:36 - | [Radio en Vivo] Alejandra Ramm, socióloga especialista en temas de género: En ninguno de los dos períodos del Gobierno hay una intención que el hombre entre al trabajo no pagado

09:33 - | [Radio en Vivo] Alejandra Ramm, socióloga especialista en temas de género: El Gobierno de Piñera es en el periodo anterior donde tuvo una mirada más liberal sobre la mujer

09:32 - | [Radio en Vivo] Alejandra Ramm, socióloga especialista en temas de género: Se está hablando del postnatal de emergencia, debe haber cambios sustantivos, que el posnatal sea un derecho para los hombres

09:31 - | [Radio en Vivo] Alejandra Ramm, socióloga especialista en temas de género: La que ha hecho la crisis es agudizar los problemas que ya estaban

09:28 - | [Radio en Vivo] Alejandra Ramm, socióloga especialista en temas de género: Espero que no solo habrá conversación, sino que medida%u2026 Las mujeres somos como los niños del Sename, en el sentido que todo Chile se conduele de la pobre situación

09:27 - | [Radio en Vivo] Alejandra Ramm, socióloga especialista en temas de género: No me hago ilusiones que haya cambios importantes con la llegada de Mónica Zalaquett

09:22 - | [Radio en Vivo] Alejandra Ramm, socióloga: El Gobierno ha puesto sistemáticamente a mujeres que tienen una agenda bastante contraria a las demandas de igualdad y las luchas que han hecho las mujeres #CooperativaEnCasa

08:47 - | Jackson: Espero que el Gobierno cuanto antes ingrese los proyectos de IFE y del seguro de cesantía #CooperativaEnCasa

08:43 - | "El Gobierno está planteando una negociación de todo o nada a la oposición", dice el diputado Jackson #CooperativaEnCasa

08:41 - | Diputado Jackson: Hoy todos están de acuerdo que el IFE no sea decreciente, cuando lo planteábamos era una idea obstruccionista #CooperativaEnCasa

08:39 - | [EN VIVO] Jackson: Si los recursos no alcanzan no tiene sentido un ingreso de emergencia #CooperativaEnCasa

08:38 - | Jackson: De los US$10 mil millones que ofreció el Gobierno 3 mil son del actual presupuesto y para el próximo año plantea añadir US$5 mil millones y otros US$2 mil millones de reasignaciones

08:34 - | [EN VIVO] El diputado Giorgio Jackson conversa con El Diario de Cooperativa sobre la discusión del plan de emergencia por la pandemia.

07:46 - | Helen Kouyoumdjian, vicepresidenta ejecutiva de Fedetur: Estimamos que en septiembre vamos a empezar a ver un movimiento muy débil #CooperativaEnCasa

07:44 - | Helen Kouyoumdjian, vicepresidenta ejecutiva de Fedetur: Estamos dando cuenta de 120 mil empleos menos por la pandemia #CooperativaEnCasa

07:42 - | Helen Kouyoumdjian, vicepresidenta ejecutiva de Fedetur y protocolo para reapertura: Es positivo que se haya publicado ahora, así podemos prepararnos para cuando estén las condiciones #CooperativaEnCasa

07:39 - | Intendente: "El Hospital Carlos Cisternas (de Calama) contaba con ocho ventiladores mecánicos disponibles. Este martes llegaron ocho más, es decir, duplicamos la cantidad y eso nos va a permitir estar preparados en caso de que pacientes lo requieran".

07:39 - | Edgar Blanco, intendente de Antofagasta, en el inicio de la cuarentena en Calama: "Estamos haciendo un despliegue importante de nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros y con el gobierno regional desplegados en toda la comuna para aumentar la fiscalización".

07:37 - | Helen Kouyoumdjian, vicepresidenta ejecutiva de Fedetur, conversa con El Diario de Cooperativa sobre protocolo para reapertura de locales #CooperativaEnCasa

21:22 - | San Antonio contabiliza 538 casos contagiados, sólo por sobre Valparaíso y Viña del Mar en la Quinta Región.

21:20 - | Según el último informe epidemiológico, Calama tiene 756 casos confirmados

21:19 - | A las 22:00 horas comienza la cuarentena obligatoria en las comunas de Calama y San Antonio, que se suman a Iquique, Alto Hospicio y la provincia de Santiago

21:15 - | Carabineros: Se han pedido 650 mil permisos en la comisaría virtual en el último día #CooperativaEnCasa

21:14 - | Mil personas han sido sorprendidas incumpliendo la cuarentena en las últimas 24 horas #CooperativaEnCasa

19:50 - | Experto en datos, Ricardo Baeza-Yates: Hay gente que tarda mucho en inscribir la defunción en el Registro Civil, más de una semana, hasta meses; vamos a ver parcialmente los datos, vamos a hacer proyecciones peores #CooperativaEnCasa

19:46 - | Experto en datos, Ricardo Baeza-Yates: Solamente tomando los casos de Covid-19 que conocemos, mi estimación es que el número de casos activos es tres veces más de los que hay #CooperativaEnCasa

19:44 - | Experto en datos, Ricardo Baeza-Yates: Habría que aumentar la transparencia para que la gente tenga más confianza #CooperativaEnCasa

19:40 - | Experto en datos, Ricardo Baeza-Yates: Si tenemos que esperar una semana más (por las cifras de fallecidos), sabemos aún menos de lo que está pasando, nuestro tiempo de reacción para tomar medidas es más lento #CooperativaEnCasa

19:10 - | Experto en datos, Ricardo Baeza-Yates: La metodología para contabilizar muertos por Covid-19 no cambió nada, lo que pasa es que ahora van a esperar a que quede inscrita en el Registro Civil para informarla #CooperativaEnCasa [Radio en Vivo %uD83D%uDCFB] En Lo Que Queda del Día conversamos con Ricardo Baeza-Yates, investigador y director de Ciencia de Datos de la Northeastern University, sobre los datos y cifras del Covid-19: https://t.co/QkQdgHw02O



Comenta usando #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/QBUYflhi0D — Cooperativa (@Cooperativa) June 9, 2020

16:47 - | Diego Pardow, de Espacio Público: La comunicación que se entrega a la ciudadanía debe ser buena, confiable, y el episodio de hoy es uno de consecutivos errores en la forma en que se comunican los datos #CooperativaEnCasa

16:45 - | Diego Pardow, de Espacio Público: Hoy lo único que se ganó es erosionar la confianza de la ciudadanía en las recomendaciones sanitarias #CooperativaEnCasa

16:40 - | Diego Pardow, de Espacio Público: El problema de fondo es que las vocerías de Salud y de Ciencia es que no están diciendo lo mismo; no entiendo cuál es el criterio que aplica la autoridad sanitaria para calificar a los muertos #CooperativaEnCasa

15:39 - | El ministro de Salud explicó que este número de decesos no corresponde a una tendencia, y que su baja respecto a días anteriores obedece a un rezago en la inscripción por parte del Registro Civil. Este desfase se produce los días lunes y se ve reflejado, dijo, en el reporte de los días siguientes, el que anticipó que será más alto porque recoge los registros atrasados.

15:39 - | Los fallecidos reportados fueron 19, los que contabiliza aquellos decesos inscritos en el Registro Civil, y que cuentan con un examen de PCR o bien estaban a la espera de su resultado con certificado de defunción que atribuye la muerte a Covid-19.