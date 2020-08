17:24 - | Alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa, por retorno a cuarentena: Si no tomamos estas medidas, que sabemos que son dolorosas y lamentables, pueden perjudicar a muchísimas más personas #CooperativaEnCasa

12:50 - | Subsecretaria Daza por aumento de casos en la Región Metropolitana: Se ha mantenido entre 500 y 600 contagios diarios, están estables y no quiere decir que está controlada la pandemia #CooperativaEnCasa

09:35 - | [Radio en vivo] Carolina Saravia, subdirectora de fiscalización del SII: Quienes no tuvieron la disminución del 30 por ciento en el mes de julio no pueden acceder a este beneficio #CooperativaEnCasa

09:34 - | [Radio en vivo] Carolina Saravia, subdirectora de fiscalización del SII y beneficios: No es un proceso simple

09:32 - | [Radio en vivo] Carolina Saravia, subdirectora de fiscalización del SII y problemas con la solicitud de los beneficios: Hacemos todos los esfuerzos para solucionar estos casos, pero hasta ahora no hablamos de ampliar el plazo #CooperativaEnCasa

09:28 - | [Radio en vivo] Carolina Saravia, subdirectora de fiscalización del SII: No hablamos de rechazo, porque la persona si tiene derecho puede acceder

20:47 - | El llamado del alcalde de Punta Arenas a los habitantes de la comuna: "Estas cuarentenas no sirven de nada si no van acompañadas de un cambio de conducta" #CooperativaEnCasa

20:45 - | Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, por retorno a cuarentena: No es solamente un tema sanitario, sino también un tema social, donde miles de vecinos van a volver a perder su trabajo #CooperativaEnCasa

20:23 - | Penco y Tomé vuelven a cuarentena este viernes: Sus habitantes están divididos, unos afectados desde "el punto de vista económico" y otros acusando que "nos limitan", aunque varias voces critican a quienes no respetaron medidas sanitarias

14:54 - | También se detalló que 1.022 personas han sido detenidas con más de una reincidencia en la Región de Valparaíso por no respetar las normas sanitarias

14:05 - | Alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, por desconfinamiento : Han mejorado las cifras y eso nos permite salir de la cuarentena (...) la verdad es que no hay que confiarse porque el virus sigue aquí. El primer llamado a los vecinos es a la cautela, a la responsabilidad y, por supuesto, al autocuidado

12:25 - | General Hugo Zenteno por detenidos en la quinta región: %u201CLes pido encarecidamente que nos ayuden a que podamos combatir esta pandemia, cuiden a su familia y a nosotros mismos. Nuestro rol preventivo y solidario lo estamos cumpliendo, tenemos la Comisaría Virtual que está habilitada para los permisos e instamos a que se use correctamente%u201D #CooperativaEnCasa

10:12 - | [En vivo] Superintendente de Salud: Más de 230 mil personas que pertenecían a la isapre Masvida no se le ha podido pagar los excedentes por un juicio en la Corte de Apelaciones #CooperativaEnCasa

09:48 - | Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, por confinamiento de la comuna: No es necesario tener protocolos, que ya hay muchos, sino que autocuidado, no podemos estar preocupados cuando uno va a una oficina, que haya gel y uso de mascarilla, si cuando llego a mi casa me junto con el vecino