El primer vacunado contra el Covid-19 en nuestro país, Marcelo González, conversó con Hablando De y se refirió su proceso post inyección. El primer voluntario aseguró que no tiene "ningún síntoma asociado a la vacuna. Me dijeron que podría tener síntomas de resfrío o alergia en el brazo, pero no he tenido nada".

