21:48 - | "Aparte de eso, tenemos también por otros delitos, como la ley de drogas, por orden judicial, y algunos por receptación", añadió, aunque del total, ninguno dio positivo por Covid-19.

21:45 - | El teniente coronel Rodrigo Gangas, de la Prefectura Rinconada, afirmó que gran parte de ellos no portaban permisos para circular en toque de queda, o bien, salir de la comuna.

21:35 - | Alrededor de 740 personas han sido detenidas en las últimas 24 horas en la Región Metropolitana, la mayoría por transgredir la cuarentena #CooperativaEnCasa

17:34 - | Se trata del primer comedor solidario de carácter municipal en el país y tendrá una duración inicial de tres meses, aunque podría prolongarse en razón de la crisis económica y sanitaria.

17:33 - | El Municipio de Peñaflor inauguró un comedor comunitario que aportará almuerzos para sus vecinos en medio de la pandemia #CooperativaEnCasa #ComedorComunitarioMunicipal, mucho amor en apoyo de los que tanto lo necesitan %uD83E%uDD17#JuntosSaldremosAdelante #NoaVolveremosAAbrazar https://t.co/jWIPpnxIJT — Muni Peñaflor (@MuniPenaflor) May 16, 2020

16:06 - | El otorrinolaringólogo Álvaro Valenzuela: Deberíamos empezar a salir de esto más o menos en dos meses, que es lo que pasó en España o Italia #CooperativaEnCasa

16:03 - | El otorrinolaringólogo Álvaro Valenzuela: El Covid-19 provoca daño en las células de sostén del olfato y no las neuronales, por lo tanto en general es recuperable #CooperativaEnCasa

15:52 - | El ministro Mañalich destacó que el Hospital Guillermo Grant Benavente "tiene espacio disponible, voluntad y excelentes equipos de trabajo para recibir pacientes".

15:50 - | Dos estaban internados en el Hospital Padre Hurtado y uno en el Hospital Sótero del Río, y sus edades son 56, 30 y 61 años. Todos están conectados a ventilación mecánica por su condición actual.

15:49 - | Tres pacientes críticos fueron trasladados desde Santiago al Hospital Regional de Concepción en un Hércules de la Fuerza Aérea #CooperativaEnCasa

13:53 - | [Radio en Vivo] Alcalde Jorge Sharp: Vamos a tomar todas las acciones que estén en nuestro alcance para proteger Valparaíso

13:51 - | [Radio en Vivo] Alcalde Jorge Sharp: Lo importante de la cuenta pública no es el lugar, sino que el contenido. Es el sentido común el que tiene que primar

13:50 - | [Radio en Vivo] Alcalde Jorge Sharp: El contagio del senador Quintana es un llamado de alerta

13:49 - | [Radio en Vivo] Alcalde Jorge Sharp: Le hago un llamado al Presidente de la República que la cuenta pública se haga en Santiago, con la menor cantidad de personas posible

13:49 - | Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina: "Durante más de 30 minutos hemos hecho un vuelo por la región metropolitana, por todas las comunas que tienen cuarentena junto al ministro Mañalich y el general Ricotti, esto nos ha permitido formarnos una opinión a pocas horas de la cuarentena total para el Gran Santiago"

13:46 - | [Radio en Vivo] Alcalde Jorge Sharp: Estamos muy preocupados de lo que sucederá por la cuenta Presidencial, no hay condiciones necesarias para realizarla en Valparaíso #CooperativaEnCasa

13:45 - | La secretaria regional de Salud, Paula Labra, informó que se han realizado más de "80 mil fiscalizaciones" por la autoridad sanitaria, las que han implicado más de 500 sanciones de las cuales algunas alcanzan los 50 millones de pesos

13:44 - | Jorge Sharp: Los cierres sanitarios de la distintas ciudades de Valparaíso es una línea de acción que se debió ejecutar antes #CooperativaEnCasa

13:40 - | Alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp: Los tacos en la Ruta 68 se debe a que hay mucha gente que viaja todos los días de Valparaíso a Santiago por trabajo, pero también hay un grupo importante de gente que no hace caso a las advertencias

13:39 - | Mañalich: Me comuniqué con el senador Rabindranath Quinteros y creo firmemente y de buena fe que no tenía conocimiento del resultado cuando tomó el avión. El examen se lo hizo estando asintomático #CooperativaEnCasa

13:38 - | El jefe de la zona metropolitana este de Carabineros, general Enrique Bassaletti aseguró que hay "8.000 policías desplegados" en la Región Metropolitana, esto ante los cuestionamientos por la baja presencia policial

13:36 - | En tanto, el presidente de la Asociación de Ferias Libres, Froilán Flores, señaló que "las ferias están operando de forma normal: vamos a seguir funcionando" #CooperativaEnCasa

13:34 - | El ministro de Salud, Jaime Mañalich, y el ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, sobrevolaron las comunas en cuarentena de la capital Ministro Jaime Mañalich:



"Vimos los hospitales de la ciudad, y no muestran signos de atochamiento y en lugares de venta de alimentos y abastecimiento, la misma situación como en La Vega y Lo Valledor". pic.twitter.com/kaTa4NW7Rj — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 16, 2020

13:33 - | Ministro Mañalich a quienes están en cuarentena: "Entendemos lo que están pasando, que es durísimo. Los acompañamos y haremos todos los esfuerzos, como Gobierno, para salir adelante" #CooperativaEnCasa

13:33 - | El vocero de La Vega, Arturo Guerrero, señaló que "estuvo maravillosamente tranquilo. La gente está viniendo a comprar muy ordenadamente".

13:28 - | Vecinos de Recoleta cuentan los medidas de protección para comprar en La Vega Central. "Tenemos que saber venir. Hoy hay mucho mucho menos gente", explicaron.

12:25 - | En el caso del retiro de pensiones, los adultos mayores solamente necesitarán presentar la colilla de pago del mes anterior con la fecha en que corresponde efectuar el próximo trámite como salvoconducto No es necesario contar con salvoconducto o permiso temporal para acudir a cobrar la pensión, solo se debe presentar la colilla de pago del mes anterior con la fecha en que corresponde efectuar el próximo trámite. #LaPrevenciónEsNuestraEsencia pic.twitter.com/8cwbbu23Ds — Carabineros de Chile (@Carabdechile) May 16, 2020

12:24 - | [Radio en vivo] Alberto Dougnac, decano de Medicina U. Finis Terrae: "El sistema ha respondido de forma bastante adecuada, pese a lo exigido que está; día a día ha ido aumentando la disponibilidad de camas y ventiladores" #CooperativaEnCasa

12:24 - | [Radio en vivo] Alberto Dougnac, decano de Medicina de la Universidad Finis Terrae: "Cambió la tendencia a partir del primero de mayo, entonces las cifras comenzaron a incrementarse" #CooperativaEnCasa

11:57 - | Alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (PS): "Esperamos a partir del lunes establecer una nueva estrategia que permita ampliar la cobertura hospitalaria"

11:54 - | Alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (PS): "La policía funciona con un cierto sentido de inequidad", señaló ante la falta de patrullaje en Independencia, en comparación con comunas del sector oriente

11:52 - | Alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (PS): "El Gobierno no imagina la dimensión de la crisis, no futura -sino-, que ya estamos viviendo"

11:49 - | Alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (PS): "Hemos logrado poner en el centro el debate en torno a la grave situación epidemiológica en los hospitales"

11:21 - | Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga: Si llega a existir un error en los recintos asistenciales, debe realizarse un auditoría médica para determinar las responsabilidades

11:17 - | Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga: Hay una menor entrega de los resultados de los test, la disminución de casos es muy probable que se deba a esto #CooperativaEnCasa

11:15 - | Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga: La red hospitalaria está con una ocupación de un 78 por ciento a nivel país #CooperativaEnCasa

11:13 - | "La Región de Antofagasta y Tarapacá han aumentado fuertemente el número de camas de cuidado intensivo%u201D, señaló Zúñiga

11:13 - | Subsecretario de Redes Asistencia, Arturo Zúñiga: En las últimas 24 horas se realizaron 8.813 testeos, totalizando 350 mil exámenes #CooperativaEnCasa

11:11 - | Subsecretario de Redes Asistencia, Arturo Zúñiga: Personal de la Armada se incorporó al equipo médico del Hospital de Iquique, debido a la alta demanda #CooperativaEnCasa

11:10 - | Subsecretario de Redes Asistencia, Arturo Zúñiga: Tenemos 414 ventiladores disponibles, distribuidos en todas las regiones del país #CooperativaEnCasa

11:10 - | "Actualmente nuestro sistema integrado de Covid-19 cuenta con 414 ventiladores disponibles para ser distribuidos a lo largo del país", reveló el subsecretario Arturo Zúñiga.

11:09 - | En las últimas 24 horas se han registrado 1.886 nuevos casos de Covid-19

11:09 - | "Tenemos todas las personas tomen conciencia de la importancia de cuidarse y cuidar al otro", puntualizó Daza

11:08 - | Balance Covid-19: Del total de casos nuevos, 1573 presentaron síntomas, mientras que 313 son asintomáticos #CooperativaEnCasa

11:07 - | Balance Covid-19: En las últimas 24 horas se registraron 1886 casos nuevos y 27 fallecidos #CooperativaEnCasa

11:05 - | "Nuestro Gobierno no va a descansar ningún día, ninguna hora, ningún minuto y ningún segundo en tomar todas las medidas que sean necesarias para detener esta pandemia. Al final del camino vamos a ver la luz", señaló Paula Daza

10:23 - | Se han abierto más de 500 sumarios sanitarios desde el inicio de la crisis sanitaria en el país.

10:23 - | "Nosotros tenemos desplegado con mucho esfuerzo a todo nuestro personal", señaló el general Bassaletti tras quejas por el poco control policial durante la cuarentena

10:22 - | En el Paseo Bulnes llegó personal de la Seremi Metropolitana, la PDI y Carabineros, para realizar un actividad que da comienzo a la cuarenta total del Gran Santiago.

08:58 - | [Radio En Vivo] Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candía: El Ingreso Familiar de Emergencia es para las que se están quedando fuera de cualquier beneficio #CooperativaEnCasa

08:56 - | [Radio En Vivo] Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candía: El Ingreso Familiar de Emergencia nos permite entregar apoyos a las familias

08:44 - | [Radio En Vivo] Conversa con Cooperativa, la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candía #CooperativaEnCasa

08:33 - | La Vega Central abrió sus puertas para recibir al público: En el lugar se ve menos gente y bastante control en los ingresos #CooperativaEnCasa

08:32 - | [Radio En Vivo] Ahora conversa con Cooperativa, la presidenta de Fedetur, Helen Kouyoumdjian #CooperativaEnCasa

08:15 - | [Radio En Vivo] Superintendente de electricidad, Luis Ávila: Los clientes con cobros excesivos en las cuentas, deben comunicarse con las compañías para que estas emitan una nota de crédito #CooperativaEnCasa

08:13 - | [Radio En Vivo] Superintendente de electricidad y combustible, Luis Ávila, y alza de boletas de electricidad: Por algunas semanas, se suspendió la la lectura de consumo de electricidad, en este caso, la empresa puede hacer una boleta provisoria

08:12 - | [Radio En Vivo] Ahora conversa con Cooperativa el superintendente de electricidad y combustible, Luis Ávila #CooperativaEnCasa

08:02 - | [Radio En Vivo] Alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado: El virus es mortal y nosotros estaremos ayudando para que el daño sea menor posible

08:01 - | [Radio En Vivo] Alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado: La gente se está muriendo. En los próximos días, en cuarentena, veremos un alza exponencial de contagios y muertes

07:59 - | [Radio En Vivo] Alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado: Hemos repartido alrededor de 6 mil cajas de mercadería en el territorio y llevado medicamento a las casas #CooperativaEnCasa

07:58 - | [Radio En Vivo] Alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado: Las ferias seguirán abiertas solo sábado y miércoles en la comuna.

07:57 - | En Iquique se programó un corte de luz para este sábado, el que se iniciará a las 10: 00 horas y durará cerca de seis horas

07:54 - | Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Valparaíso, Yerko Marcic: "tenemos una especie de lo que yo he llamado defensa en profundidad en al región, es decir, barreras secuenciales que van frenando los ingresos y que van haciendo los controles más eficientes. Tenemos seis aduanas sanitarias y 17 puntos de control... la cadena logística no puede cortarse, pero eso no significa que los camiones no sean controlados"

07:54 - | Alcalde de San Antonio, Omar Vera: "No obstante algo nos va a aliviar (el inicio de este nuevo cordón sanitario). La invitación es para que los vecionos y vecinas respeten esta medida y no intenten vulnerarlo, sobre todo durante los fines de semana"

07:53 - | Tras el nuevo cordón sanitario que comenzó a regir este viernes en San Antonio, el alcalde de comunal Omar Vera (IND), manifestó que "es una medida tardía en función de la curva ascendente de contagios que tiene la comuna de San Antonio"

07:51 - | [Radio en vivo] Entrevista al alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado #CooperativaEnCasa

07:49 - | Comenta el ex ministro de Salud Emilio Santelices. Felicitaciones a todo el equipo del@Hospital de La Florida Son un ejemplo del compromiso y entrega que hoy se requiere para salvar vidas https://t.co/3rGysdKsGl — Emilio Santelices C. (@ESantelicesC) 16 de mayo de 2020

07:46 - | En Iquique y Alto Hospicio también iniciaron cuarentena obligatoria a causa del aumento de casos positivos por coronavirus. En la primera jornada no se vieron incidentes por el no cumplimento de esta medida preventiva.

07:42 - | "El llamado es a respetar la cuarentena, a cuidarnos entre todos. Entre encierro y entierro hay solo una letra de diferencia, es responsabilidad de todos nosotros escuchar a la autoridad%u201D, advirtió Alessandri.

07:41 - | "Vamos a estar fiscalizando cada uno de los barrios con Carabineros, seguridad ciudadana y el Ejército que también está desplegado", señaló sobre la cuarenta Felipe Alessandri, alcalde de Santiago.

00:01 - | [VIDEO] El sobrevuelo que realiza el general Enrique Bassaletti, de Carabineros, en las primeras horas de la cuarentena obligatoria en el Gran Santiago #CooperativaEnCasa Jefe de Zona Metropolitana Este, General Enrique Bassaletti efectúa un sobrevuelo para monitorear la Región Metropolitana ante el comienzo de la cuarentena total decretada por la autoridad sanitaria. #OrdenyPatria pic.twitter.com/8fMqFsKbIr — Carabineros de Chile (@Carabdechile) May 16, 2020

23:43 - | Cuarentena: En controles vehiculares en Vitacura, se incautaron 8 bolsas de cocaína y cerca de 500 mil pesos en efectivo; en el domicilio del detenido, en Recoleta, se incautaron 7 kilos de la droga, 34 millones de pesos y municiones #CooperativaEnCasa

23:40 - | "Una pandemia que ha llevado miles de vidas a lo largo del mundo. Es este el momento de enfrentar ese desafío con solidaridad, con compromiso, con responsabilidad y partimos desde la comuna de Santiago porque además de ser la capital, lleva ocho semanas en cuarentena", añadió la titular de Segegob. #CooperativaEnCasa

23:38 - | Ministra Karla Rubilar: "Tenemos que ser capaces de entender que enfrentamos las próximas dos semanas más cruciales para el destino de este país enfrentando la pandemia" #CooperativaEnCasa Cuando acaba de iniciar el desafío sanitario grande de la historia d %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF1necesitamos estar a la altura de este,solo así seremos capaces de salvar vidas.Hoy todos los chilenos debemos comprometernos al autocuidado,solo cuidándonos cada uno d nosotros podremos cuidarnos entre todos pic.twitter.com/ybp97ZE4xM — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) May 16, 2020

23:36 - | Poco antes del inicio de la cuarentena, se realizó un lanzamiento de los patrullajes reforzados por parte de la ministra vocera Karla Rubilar junto a otras autoridades

22:02 - | También entraron en cuarentena Iquique, Alto Hospicio y comenzó el cordón sanitario en San Antonio.

22:00 - | Comenzó la cuarentena obligatoria en 38 comunas de la Región Metropolitana

21:50 - | Cenabast recibió la primara parte de la donación de mascarillas quirúrgicas que comprometió Empresas CMPC, consistente en 336 mil unidades, que se destinarán a servicios de salud y organizaciones sin fines de lucro #CooperativaEnCasa

21:41 - | "No va a ser el éxito de esta cuarentena por la acción única de los patrullajes policiales y militares, el éxito va a ser por la responsabilidad en que cada uno lo asuma", añadió el ministro.

21:39 - | "Este es el momento de tomar las medidas para cuidar y proteger la salud de la población", dijo el ministro Blumel.

21:38 - | Allí se trató la situación de la crisis sanitaria y las coordinaciones para la fiscalización de la cuarentena.

21:37 - | En la sesión, en la que participó el ministro del Interior Gonzalo Blumel, el titular de Defensa, Alberto Espina, la Onemi y representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden.

21:36 - | El Comité Nacional de Operaciones de Emergencia que se reunió para tratar el inicio de la cuarentena en el Gran Santiago.

19:25 - | Intendente Guevara: Mi experiencia es que usted restringe las botillerías y aparecen las clandestinas al día siguiente, a veces es mejor tener un control en almacenes formales de botillerías que clandestinos sin control #CooperativaEnCasa

19:24 - | Intendente Felipe Guevara: Chile en ningún momento ha roto su cadena alimenticia durante a pandemia #CooperativaEnCasa

19:22 - | Intendente Guevara: Todo el transporte público pagado puede circular y va a circular (en cuarentena total en el Gran Santiago), incluye taxis y colectivos #CooperativaEnCasa

19:18 - | Intendente Guevara: Los números hablan de que hay colaboración de la gente; sé que hay imágenes atroces de fiestas y de incumplimiento, pero tampoco todo es negro #CooperativaEnCasa

19:16 - | Intendente Guevara: Hay más de 500 sumarios sanitarios en curso (por incumplimiento de medidas sanitarias), más de 250 están fallados; es un proceso que dura entre 3 y 4 semanas #CooperativaEnCasa

19:16 - | Intendente Felipe Guevara: Hay un grupo de personas muy irresponsable, estoy seguro que en el patrullaje que haremos hoy habrá detenidos #CooperativaEnCasa

19:14 - | Intendente Felipe Guevara pide colaboración para cumplir cuarentena total: "Es imposible tener un militar, un carabinero o un PDI en cada esquina, plaza o manzana" #CooperativaEnCasa

19:10 - | Intendente Felipe Guevara a horas de la cuarentena total en el Gran Santiago: "Se nos viene el mayor desafío sanitario en la historia de esta ciudad" #CooperativaEnCasa [Radio en Vivo %uD83D%uDCFB] Ad portas de la cuarentena total en el Gran Santiago, en Lo Que Queda del Día conversamos con el intendente metropolitano Felipe Guevara (@FelipeGuevaraSt): https://t.co/QkQdgHeoEe



Comenta usando #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/ZuwNNSNkQe — Cooperativa (@Cooperativa) May 15, 2020

18:07 - | Colegio Médico de Valparaíso valoran la medida del cordón sanitario en San Antonio, una de las comunas con mayor tasa de contagios en la región

17:26 - | Cuarentena total en el Gran Santiago: A la Vega Central podrá ir público general, siempre que acredite que va a realizar compras para abastecer al menos 3 familias; Lo Valledor está restringido sólo a comercio mayorista y minorista #CooperativaEnCasa

17:26 - | Ferias libres funcionarán durante cuarentena total en el Gran Santiago, por lo que el subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, llamó a "hacer una lista de lo necesario, de lo imprescindible y designar sólo a un integrante de la familia, utilizando mascarilla en todo momento"

17:20 - | "Por la Ruta 68, hasta las 14:00 horas, fueron devueltos a Santiago 50 vehículos", dice el general Valdés.

17:19 - | Carabineros: Desde las 00:00 hasta las 16:00 salieron 24 mil vehículos por las distintas Rutas #CooperativaEnCasa

17:18 - | El primer anillo de control serán aduanas sanitarias, que se incrementarán en siete puntos; un segundo anillo en la Circunvalación Américo Vespucio; y un tercer anillo en las principales avenidas de Santiago.

17:17 - | Explicó que desde las 22:00 horas habrá tres anillos de control para evitar las salidas de la región por la cuarentena obligatoria en el Gran Santiago.

17:16 - | El general de Carabineros Manuel Valdés da cuenta de la salida de vehículos de Santiago.

17:11 - | Unimarc y Mayorista 10 abrirán de 08:30 a 20:00 horas y Alvi entre 08:00 a 19:30 horas, con una hora de cierre para sanitizar las tiendas entre 14:30 y 15:30

17:05 - | #CooperativaEnCasa Supermercados Unimarc, Mayorista 10 y Alvi continuarán operando en sus horarios habituales durante la cuarentena en el Gran Santiago

16:45 - | Jefe de Urgencia de la Clínica Indisa, doctor Leonardo Ristori: Los servicios hospitalarios están llegando al límite, si sigue subiendo los casos habrán pacientes con atención tardía

16:42 - | Jefe de Urgencia de la Clínica Indisa, doctor Leonardo Ristori: El cumplimiento de la cuarentena dejó de ser un buen consejo, es una necesidad

13:46 - | "Carabineros incorporó un segundo punto también que ya está controlando por aquellos que pensaban que podrían hacerle el quite a este control a través de la puesta ya se han devuelto alrededor de 15 vehículos", detalló Gonzalo Le Dantec.

13:43 - | Alrededor de 45 vehículos han sido devueltos a Santiago desde la Ruta 68, según el gobernador de Valparaíso #CooperativaEnCasa

13:19 - | Hospital Regional de Concepción ha recibido pacientes con Covid-19 desde Temuco, Angol, Chillán y Santiago y anunciaron que aún tienen 30 camas para pacientes fuera del Biobío

12:52 - | El jefe de la UCI del Hospital Barros Luco y ex subsecretario Luis Castillo: La información que emana de todos los hospitales en general es muy fiable y de un nivel de confianza altísimo #CooperativaEnCasa

12:51 - | Alcalde de San Antonio, Omar Vera, por cordón sanitario: Es una medida tardía, pero algo nos va a aliviar

12:51 - | A las 22:00 horas comienza el cordón sanitario en la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso, en seis puntos

12:48 - | El jefe de la UCI del Hospital Barros Luco y ex subsecretario Luis Castillo: La mayor limitante son los buenos equipos clínicos que puedan dar ventilación de buena calidad #CooperativaEnCasa

12:41 - | El Presidente Piñera recibió 218 nuevos ventiladores, provenientes de China y Holanda #CooperativaEnCasa [VIVO] Supervisamos llegada de nuevos insumos para la Red Asistencial #CuidémonosEntreTodos https://t.co/iZ2A76ZF84 — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) May 15, 2020

12:26 - | Automovilistas han tenido que esperar alrededor de 45 minutos solo para cruzar el túnel Zapata.

12:26 - | Gran congestión en la Ruta 68 por los controles realizados en el aduana sanitaria antes de poder ingresar a la Región de Valparaíso #CooperativaEnCasa

12:01 - | Agrega Carabineros: ¿Cómo me puedo identificar en la Comisaría Virtual para solicitar un Salvoconducto o un Permiso Temporal? Mira este vídeo y recuerda recurrir a estos documentos solo en los casos estrictamente necesarios.#ComisaríaVirtual #CoronavirusChile pic.twitter.com/pfDxFHN6ZQ — Carabineros de Chile (@Carabdechile) 15 de mayo de 2020

11:50 - | #CooperativaEnCasa Carabineros informa que la #ComisariaVirtual se encuentra con lista de espera debido a la alta demanda de solicitudes Carabineros informa que #ComisariaVirtual se encuentra con lista de espera, debido a alta demanda de solicitudes, por lo que pedimos a las personas realizar este requerimiento sólo en casos necesarios para evitar niveles de congestión en el sitio. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/BAEbk4t5pZ — Carabineros de Chile (@Carabdechile) 15 de mayo de 2020

11:49 - | [Radio en vivo] Subsecretaria Katherine Martorell anuncia que, desde el lunes, los permisos semanales por persona se reducirán de siete a cinco #CooperativaEnCsa

09:53 - | Briones y críticas por no aumentar el gasto fiscal: No es guardar plata por guardar, es una razón de precaución (...) No sabemos lo que va a pasar después #CooperativaEnCasa

09:51 - | Briones señala que, a través del Fogape, se han otorgado del orden de 1.300 millones de dólares #CooperativaEnCasa

09:50 - | Briones: Acá, si bien hay un millón de pymes, hay algunas pymes que no van a cumplir con los requisitos" para los créditos Fogape #CooperativaEnCasa

09:47 - | Ministro de Hacienda y críticas a Fogape: "Siendo consciente de los problemas (...), hay que entender que este es un proceso que está partiendo, que reclama un esfuerzo enorme" #CooperativaEnCasa

09:47 - | El ministro de Hacienda dice que está consciente de los problemas respecto al Fogape y que están atentos a ello: Estamos preocupados de este tema #CooperativaEnCasa

09:46 - | "A nivel de montos, más del 80 por ciento van a pymes", dice Briones respecto al Fogape #CooperativaEnCasa

09:45 - | "Nuestra prioridad que tenemos es el Ingreso Familiar de Emergencia", dice Briones #CooperativaEnCasa

09:44 - | "No hay nuevo paquete de medidas", dice el ministro de Hacienda."El Gobierno va a actuar cada vez que sea necesario" #CooperativaEnCasa

09:42 - | El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, conversa con #CooperativaEnCasa

09:15 - | [Radio en vivo] Catalina Mertz, presidenta de Supermercados de Chile: "Estamos cumpliendo con todas las medidas de sanitización" #CooperativaEnCasa

09:12 - | [Radio en vivo] Catalina Mertz, presidenta de la asociación gremial de Supermercados de Chile: "No hay desabastecimiento y se está protegiendo la seguridad de trabajadores y cientes" #CooperativaEnCasa

08:45 - | El director de la Cenabast: La CMPC compró una máquina que produce un millón y medio de mascarillas, de las cuales nos van a donar un millón mensual, y el resto lo destinarán a sus trabajadores #CooperativaEnCasa

08:41 - | El director de la Cenabast: Estamos en una muy buena situación para abastecer a los hospitales en guantes, protectores faciales, mascarillas y algunos fármacos que se están usando para tratar a los enfermos #CooperativaEnCasa

08:41 - | El director de la Cenabast: Hay una importante oferta de los insumos y los precios han caído, pero todavía estamos muy lejanos a la situación normal de noviembre #CooperativaEnCasa

08:36 - | El director de la Cenabast, Valentín Díaz: Hoy tenemos una cantidad importante de stock de insumos, así que en las próximas semanas no deberíamos tener problemas para surtir a los hospitales y consultorios #CooperativaEnCasa

07:56 - | Multigremial de Emprendedores: Estimamos que hay hasta 150 mil pymes con posibilidad de quebrar, que implican 900 mil puestos de trabajo en riesgo #CooperativaEnCasa

07:53 - | Multigremial de Emprendedores por bajo alcance de crédito Covid-19: Hubo un error de cálculo y un trabajo no coordinado del Gobierno, y hay que arreglar el problema #CooperativaEnCasa

07:43 - | Multigremial de Emprendedores: Los números que estamos viendo se lo advertimos al ministro Briones; el crédito Covid no está llegando a más allá del 5 por ciento de las pymes del país #CooperativaEnCasa

07:43 - | [En vivo] El presidente de la Multigremial de Emprendedores, Juan Pablo Swett, conversa con El Diario de Cooperativa sobre el crédito Covid-19 #CooperativaEnCasa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

03:38 - | [Radio en Vivo] Chileno varado en Australia: El malestar que tenemos es que los gobiernos de los países vecinos de Chile se están moviendo para buscar a sus compatriotas, pero no vemos gestión #CooperativaEnCasa cooperativa.cl/radioenvivo

03:37 - | [Radio en Vivo] Chileno varado junto a su familia en Australia clama por ayuda: Estamos arrendando un departamento y lo tenemos que pagar nosotros. No hay trabajo, recién se está activando la economía acá #CooperativaEnCasa cooperativa.cl/radioenvivo

03:35 - | [Radio en Vivo] Chileno varado en Australia pide ayuda para regresar al país: Empecé a enviar correos a Cancillería, pero nos dicen que Latam tiene que ver eso #CooperativaEnCasa cooperativa.cl/radioenvivo

03:32 - | [Radio en Vivo] Chileno varado en Australia: En un grupo de Whatsapp somos aproximadamente 140 compatriotas con el mismo problema #CooperativaEnCasa cooperativa.cl/radioenvivo

03:32 - | [Radio en Vivo] En #CooperativaEnCasa conversamos con Alfredo Dadviller, integrante de un grupo de chilenos varados en Sydney, en Australia cooperativa.cl/radioenvivo

20:31 - | Este jueves, en el control sanitario de Casablanca fueron fiscalizados 727 vehículos que trasladaban a 1.050 personas en total, de las cuales seis fueron retornadas a la Región Metropolitana #CooperativaEnCasa

20:29 - | Mayor Francisco Martínez, comisario de la Quinta Comisaría de Casablanca: "El atochamiento vehicular en la Ruta 68 se genera porque hay un control más exhaustivo de todo vehículo que pasa" #CooperativaEnCasa

20:25 - | Carabineros reconoce un aumento de vehículos transitando por la Ruta 68 desde el lunes hacia Valparaíso: "Quizás muchas familias quieren hacer abandono de sus comunas antes de que entren en la cuarentena" #CooperativaEnCasa

19:24 - | [Radio en vivo] Epidemióloga Catterina Ferreccio: No creo que la cuarentena en el Gran Santiago sea de menos de 14 días #CooperativaEnCasa

19:23 - | [Radio en vivo] Epidemióloga Catterina Ferreccio: Si los santiaguinos llevan la infección a la Región de Valparaíso, va a ser tan incontrolable como acá #CooperativaEnCasa

19:21 - | El ministro Gonzalo Blumel respondió a las críticas de la presidenta del Colegio Médico: Ministro Blumel tras críticas de Izkia Siches: %u201CEste es el momento de la unidad y la colaboración,y no de la confrontación permanente, y sobre todo de cuadrarse firmemente tras la autoridad sanitaria.%u201D @Cooperativa pic.twitter.com/ZFrJo4xgbT — K (@KassWidemann) 14 de mayo de 2020

19:19 - | [Radio en vivo] Epidemióloga Catterina Ferreccio: Ya estamos cerca del 90 por ciento de la capacidad, no pueden seguir ocurriendo infecciones, y las cuarentenas paran la transmisión #CooperativaEnCasa

19:18 - | [Radio en vivo] Catterina Ferreccio: "A menos que aparezca una vacuna, vamos a tener que mantener la distancia social por dos o tres años" #CooperativaEnCasa

19:14 - | [Radio en vivo] Catterina Ferreccio, epidemióloga, académica de la PUC e integrante del Consejo Asesor del Minsal: "Creímos que estábamos muy bien, que éramos los mejores, y la gente bajó la guardia" #CooperativaEnCasa [Radio en vivo] Entrevista a Catterina Ferreccio, epidemióloga, académica de la Universidad Católica e integrante del Consejo Asesor del Ministerio de Salud #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/A8yAHi09xh — Cooperativa (@Cooperativa) 14 de mayo de 2020

19:13 - | #CooperativaEnCasa Aguas Andinas anuncia corte no programado en Puente Alto y La Pintana Estimados vecinos de Puente Alto y La Pintana, actualizamos la información: Aquí pueden revisar el perímetro de corte en tiempo real, así como la hora estimada de reposición: https://t.co/iR1SgMzQ7O https://t.co/mVsZXq7QuT — Aguas Andinas (@aguas_andinas) 14 de mayo de 2020

18:38 - | Aduana sanitaria en la Ruta 68: Se han cursado 21 sumarios por infracción de cuarentena y 20 por visita a segunda vivienda

18:36 - | Gobernador de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec: Se ha generado algún grado de congestión y es por eso que nosotros insistimos en que aquellos que no tengan venir no lo hagan #CooperativaEnCasa

18:34 - | Gran congestión se registra en la Ruta 68 en dirección a Valparaíso: Se han fiscalizado 9.500 vehículos y más de 200 fueron devueltos #CooperativaEnCasa

15:43 - | "Estamos a tiempo si es que actuamos con determinación en la declaración de esta cuarentena regional", dijo el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp

15:42 - | Alcaldes de la Región de Valparaíso enviaron carta al Presidente Piñera para pedir cuarentena total en la zona #CooperativaEnCasa Alcaldesas y alcaldes de la Región de Valparaíso solicitamos al presidente @sebastianpinera la declaración de cuarentena regional. Sabemos que es una medida dificil, pero necesaria para evitar un cuadro similar al dla RM. Reiteramos el llamado a cuidarnos entre todos y todas. pic.twitter.com/0m2gn569Al — Jorge Sharp Fajardo (@JorgeSharp) May 14, 2020

13:58 - | La embajada de Israel creó un grupo de trabajo con parlamentarios chilenos, para promover la cooperación y solidaridad frente a la crisis por el Covid-19, con foco en ayudar a comunidades vulnerables y regiones #CooperativaEnCasa

13:45 - | El concejo municipal de Santiago aprobó una ordenanza que establece el uso obligatorio de mascarillas en la comuna, en todos los espacios públicos y donde se puedan generar aglomeraciones como persas y ferias libres #CooperativaEnCasa

12:20 - | De ellas, el 52% dijo que trabaja de forma independiente y solo el 16% son dependientes, dice Diez.

12:20 - | Paila Diez dice que esta encuesta se ha aplicado de forma telefónica 22 mil mujeres, que son 22 mil hogares

12:18 - | Prodemu: Principales preocupaciones de mujeres son traer ingresos al hogar, la familia y la salud #CooperativaEnCasa

12:16 - | Prodemu: Más del 70% de las mujeres dicen que tienen miedo; 40% mucha ansiedad y tristeza #CooperativaEnCasa

12:12 - | Paola Diez, directora de Prodemu, conversa con #CooperativaEnCasa sobre encuesta por al estado de ánimo de las mujeres en la pandemia

11:40 - | Mañalich: Tenemos un stock suficiente en el sector público para mantener la cantidad de exámenes que hacemos todos los días, incluso hemos llegado casi a 14 mil #CooperativaEnCasa

11:30 - | Mañalich: Es imprescindible que demos esta verdadera batalla en la cual cada uno tiene un rol que cumplir

11:29 - | Mañalich: Comprendamos como país que estamos frente a un desafío único en nuestras generaciones, y que va a marcar este siglo por muchas décadas #CooperativaEnCasa

09:35 - | Patricio Ferreira, alcalde de Alto Hospicio: Soy escéptico de que llegue la ayuda del Gobierno #CooperativaEnCasa

09:26 - | Patricio Ferreira, alcalde de Alto Hospicio: Las aglomeraciones en la feria deberían descender con la cuarentena #CooperativaEnCasa

09:24 - | Patricio Ferreira, alcalde de Alto Hospicio: Hasta el día de hoy nosotros todavía no recibimos ayuda del Gobierno #CooperativaEnCasa

09:23 - | Patricio Ferreira, alcalde de Alto Hospicio: La curva está creciendo exponencialmente y no vemos control #CooperativaEnCasa

09:23 - | Patricio Ferreira, alcalde de Alto Hospicio: Podríamos haber evitado esto si hubiéramos tomado medidas mucho tiempo atrás #CooperativaEnCasa

09:22 - | Patricio Ferreira, alcalde de Alto Hospicio, conversa con El Diario de Cooperativa #CooperativaEnCasa

08:38 - | Graciela Rojas, directora Hospital Clínico de la Universidad de Chile: Vamos a hacer todo lo posible para que no haya una catástrofe y vamos a tener que responder a la demanda de nuestros usuarios #CooperativaEnCasa

08:35 - | Graciela Rojas, directora Hospital Clínico de la Universidad de Chile: Hablamos todos los días con representantes del ministro, en este caso el director del Servicio de Salud Metropolitano Norte #CooperativaEnCasa

08:34 - | Graciela Rojas, directora Hospital Clínico de la Universidad de Chile: Estábamos haciendo muchas PCR a gente que no tenía síntomas y a ese grupo tuvimos que decirle que no podíamos seguir #CooperativaEnCasa

08:32 - | Graciela Rojas, directora Hospital Clínico de la Universidad de Chile: Lo que tenemos que hacer hoy día es seguir reconvirtiendo camas #CooperativaEnCasa

08:31 - | Graciela Rojas, directora del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, conversa con El Diario de Cooperativa #CooperativaEnCasa

07:59 - | General Bassaletti afirma que, si bien los delitos han disminuido en medio de la pandemia, "también es cierto que los delincuentes 'profesionales' no lo van a dejar de hacer" #CooperativaEnCasa

07:54 - | General Bassaletti por sensación de inseguridad ciudadana: Los datos indican que los delitos han bajado, sin embargo, en algunas comunas ha incrementado la violencia #CooperativaEnCasa

07:51 - | General Bassaletti: Ayer se emitieron más de 430 mil salvoconductos y permisos en total en el país, y es una dimensión grande #CooperativaEnCasa

07:48 - | General Bassaletti afirma que los permisos laborales se mantienen sólo para servicios esenciales, como ha sido hasta ahora durante las cuarentenas #CooperativaEnCasa

07:48 - | General Bassaletti: En las últimas 24 horas tuvimos 1.406 personas que no cumplieron las normas, 785 de ellos por toque de queda y el resto por infringir las cuarentenas #CooperativaEnCasa

07:43 - | General Bassaletti: Tengo que ser súper claro, en proporción a la cantidad de efectivos para fiscalizar, si la gente no tiene disciplina de cumplir las medidas, estamos fritos #CooperativaEnCasa

07:43 - | [En vivo] El general de Carabineros Enrique Bassaletti conversa con El Diario de @Cooperativa sobre las fiscalizaciones de la inédita cuarentena en el Gran Santiago #CooperativaEnCasa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

05:06 - | Burundi expulsó al representante de la OMS y a otros tres expertos del mismo organismo, aunque ni el gobierno ni la ONU han aclarado los motivos detrás de esta decisión #CooperativaEnCasa

05:05 - | Los nuevos contagios bajan por primera vez en 12 días de 10.000 en Rusia: 9.974 #CooperativaEnCasa

22:11 - | Viña del Mar: Cierran temporalmente supermercado Líder en 15 Norte luego que un colaborador externo diera positivo por coronavirus; se activaron los protocolos y se espera reabrir este jueves #CooperativaEnCasa

21:45 - | "Pero obviamente, debiendo resguardarse siempre la salud de todos los intervinientes", enfatizó Chevesich.

21:42 - | La vocera de la Suprema, Gloria Ana Chevesich, detalló que se insta "a los tribunales del país, tanto de primera como de segunda instancia, a seguir en la sustanciación de todos los procesos judiciales. Esto es llevando a cabo las vistas de las causas y las audiencias en materia laboral, penal y de familia".

21:38 - | En el escrito se señala que los tribunales deben adoptar medidas que posibiliten el avance progresivo de los distintos procedimientos, mediante disposiciones que no supongan riesgos para la salud de funcionarios y usuarios, dando respuesta a los requerimientos de la ciudadanía de solucionar los conflictos sometidos a la decisión jurisdiccional en "un plazo razonable"

21:33 - | El pleno de la Corte Suprema instruyó a los tribunales del país realizar todas la audiencias que no generen riesgo de salud, con especial énfasis en casos de violencia intrafamiliar #CooperativaEnCasa

21:32 - | Defensa por fiscalización de cuarentena total en el Gran Santiago: "El patrullaje implica a 14.500 integrantes de las FFAA, Carabineros y de la PDI; se está estudia cómo incrementar ese número para mayor cobertura" #CooperativaEnCasa

21:31 - | Ministro de Defensa, Alberto Espina, por cuarentena total en el Gran Santiago: "La ciudadanía en sus casas; los soldados, carabineros y detectives en las calles" #CooperativaEnCasa

21:23 - | Se trata de una planificación operacional en coordinación con las FFAA, Carabineros y la PDI para tener un mayor despliegue en patrullajes y fiscalización en la cuarentena en el Gran Santiago [EN VIVO] Ministros @gblumel y @albertoespina se refieren a medidas de fiscalización para las comunas que entrarán en cuarentena este viernes 15 de mayo a las 22:00 horas %uD83D%uDC47%uD83C%uDFFD https://t.co/Y3PI4zl7Ga — Min. Interior Chile (@min_interior) May 13, 2020

21:19 - | El Gobierno tuvo una reunión de coordinación con las policías para abordar las medidas que se adoptarán en las comunas que se incorporan a la cuarentena este viernes.

19:26 - | Ex ministra Helia Molina: Hoy los chilenos no le creen a nadie, ni al Gobierno, ni a los políticos ni de derecha ni de izquierda ni de centro, no le creen ni a los expertos, no le creen ni a los expertos #CooperativaEnCasa

19:24 - | Ex ministra Helia Molina por eventual colapso del sistema de salud: No lo ha podido evitar ningún país del mundo #CooperativaEnCasa

19:23 - | Ex ministra Helia Molina: El sistema de salud va a colapsar sí o sí y antes de junio #CooperativaEnCasa

19:21 - | Ex ministra Helia Molina: Hoy están ocupadas sobre 90% de camas UCI en Santiago, eso significa que mucho antes del 20 de mayo van a estar todas esas UCI ocupadas y probablemente el sistema va a colapsar a más tardar en junio #CooperativaEnCasa

19:18 - | Ex ministra Helia Molina por cuarentena total: Evita aumento tan masivo; igual nos vamos a contagiar, pero la idea es que no colapsen los sistemas de salud #CooperativaEnCasa

19:17 - | Ex ministra Helia Molina: Siempre se ha sabido que los pacientes no sintomáticos contagian, si están contagiados; hubiera declarado cuarentena cuando empezaron a aumentar los casos #CooperativaEnCasa

19:15 - | Ex ministra Helia Molina: El 85% de los contagios es en Santiago; estamos aprendiendo con esta epidemia y acá en Santiago la gente vive más cerca, más achoclonada y la gente no ha respetado cuarentenas parciales #CooperativaEnCasa

19:13 - | Ex ministra Helia Molina: No es fácil decretar cuarentena total, pero cuando estamos en una situación en que debemos pensar en la vida de las personas, ahí el análisis económico pierde potencia y se debe pensar en las personas #CooperativaEnCasa

19:13 - | Ex ministra Helia Molina: La única manera de detener el ascenso que iba a tomar la curva de contagiados era con cuarentenas totales, más vale tarde que nunca #CooperativaEnCasa [Radio en Vivo %uD83D%uDCFB] En Lo Que Queda del Día conversamos con la ex ministra de Salud Helia Molina (PPD): https://t.co/QkQdgHw02O



Comenta usando #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/Tw7NcdHC4P — Cooperativa (@Cooperativa) May 13, 2020

19:12 - | Ministro Blumel: Lograr el objetivo de reducir la curva de contagios y aplanarla no depende tanto del despliegue policial, sino que de la conducta que cada uno tenga #CooperativaEnCasa

19:09 - | Ministro Blumel por cuarentena metropolitana: Hemos extremado las coordinaciones y las medidas necesarias para que resulte de buena manera #CooperativaEnCasa

19:06 - | Este miércoles hubo un encuentro en la Guarnición Militar de Santiago donde participaron los ministros de Interior, Gonzalo Blumel, y de Defensa, Alberto Espina, junto con el jefe de la defensa nacional en la Región Metropolitana, general Carlos Ricotti, y el intendente Felipe Guevara, para abordar las medidas a adoptar en las comunas que se incorporan a la cuarentena total. Comienza reunión de autoridades para abordar las medidas que se adoptarán en las comunas que se incorporan a la cuarentena desde este viernes.

32 comunas de la provincia de Stgo, 6 aledañas a la RM, además de Iquique y Alto Hospicio.#CooperativaEnCasa @Cooperativa pic.twitter.com/yfZOPJqekB — Francisca Canseco (@franciscanseco) May 13, 2020

18:58 - | Subsecretaria Martorell también adelantó nuevos permisos sobre trámites presenciales que deben hacer adultos mayores: Mañana se va a presentar una actualización de todos los permisos para lograr una mejora #CooperativaEnCasa

18:55 - | Subsecretaria Martorell: Respecto a los funcionarios de la salud que requieren que puedan cuidar a sus hijos para poder desempeñar su función, eso es parte de los permisos que se están revisando #CooperativaEnCasa

18:55 - | Cuarentena total: La subsecretaria Katherine Martorell indicó que se trabaja en mejorar la plataforma de Comisaría Virtual, adelantando que mañana se presentarán nuevos permisos #CooperativaEnCasa

18:52 - | Cuarentena total: La subsecretaria Katherine Martorell indicó que se trataba en mejorar la plataforma de Comisaría Virtual, adelantando que mañana se presentarán nuevos permisos #CooperativaEnCasa

18:52 - | Alcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi: "Después de muchos esfuerzos, mes y medio en cuarentena para poder salir adelante, lo logramos y no alcanzamos a estar una semana y nuevamente volvemos a cuarentena" #CooperativaEnCasa

18:44 - | Tras el anuncio de cuarentena en las 32 comunas de la Provincia de Santiago y en seis comunas aledañas en la Región Metropolitana por el aumento de casos de Covid-19, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, expresó que "es el desafío sanitario más importante en la historia de nuestra ciudad" Este es el desafío sanitario más importante en la historia de nuestra ciudad. Frente al aumento considerable de contagiados, a partir de este viernes el 90% de la #RMdeTodos entrará en cuarentena TOTAL. Pido máxima responsabilidad cumpliendo esta medida que busca proteger su vida pic.twitter.com/NHU5XpXHX4 — Felipe Guevara Stephens (@FelipeGuevaraSt) May 13, 2020

14:44 - | Froilán Flores, presidente de la Confederación de Ferias Libres, indicó que "vamos a tener que hacer un protocolo a nivel nacional que se pueda adaptar a cada región"

14:42 - | El ministro de Agricultura, Antonio Walker, manifestó que "los agricultores nos han declarado que hay suficiente stock de alimentos. No hay ninguna razón para acaparar alimentos ni para especular con los precios"

14:41 - | Centros de abastecimiento como la Vega Central y Lo Valledor permanecerán abiertos durante la cuarentena, aunque solamente para comerciantes minoristas y mayoristas #CooperativaEnCasa

13:25 - | Alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco: Mañalich tiene que dar cuenta por los retrasos en la entrega de los test y por la demora en la toma de decisiones #CooperativaEnCasa

13:23 - | Alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco: Hay ineficiencia del Gobierno, falta transparentar las dificultades #CooperativaEnCasa

13:22 - | Alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco: Tenemos dudas de cuantos son realmente los contagiados en nuestra comuna #CooperativaEnCasa

13:20 - | Santiaguinos se preparan para recibir la cuarentena que entrará en vigencia el próximo viernes a las 22 horas en el Gran Santiago. "Es una medida necesaria, pero que llega con bastante retraso", señaló la gente en las calles.

12:49 - | "El país en este momento no está para fiestas", dice Zarhi por la suspensión de celebraciones de Fiestas Patrias

12:49 - | Zarhi: Tuvimos que hacer una modificación presupuestaria para apoyar a la gente con insumos médicos y alimentación

12:47 - | "En los consultorios tenemos 70 mil personas que estar atendiendo", dice Zarhi

12:45 - | El alcalde de Ñuñoa Andrés Zarhi conversa con #CooperativaEnCasa

12:20 - | "El impacto de la cuarentena va a empezar a notarse entre una y dos semanas después", dice Miguel O'Ryan

12:17 - | Doctor O'Ryan: Quedó claro que el Covid-19 estaba ganando la batalla con cuarentenas selectivas #CooperativaEnCasa

12:16 - | Miguel O'Ryan: Me deja tranquilo la cuarentena en el Gran Santiago #CooperativaEnCasa

12:14 - | El doctor Miguel O'Ryan conversa con #CooperativaEnCasa

12:03 - | Alcalde de Huechuraba remarca importancia del autocuidado: Es cosa de viva o muerte #CooperativaEnCasa

11:59 - | Germán Codina: Es una medida que si bien llega tarde, hay que valorarla #CooperativaEnCasa

11:58 - | Alcalde Germán Codina: Si bien estamos atrasados, tampoco podemos estar destacando las cosas negativas

11:58 - | Alcalde Puente Alto: Cuarentena total en el Gran Santiago es una correcta decisión #CooperativaEnCasa

11:58 - | Alcalde Huechuraba: Hay que reforzar el control y cada ciudadano debe actuar con responsabilidad #CooperativaEnCasa

11:54 - | Alcalde de Huechuraba: Se cometieron dos equivocaciones en nuestra comuna: 1 que debió ser cerrada con anterioridad; 2 dejarnos como comuna no contagiada

11:46 - | Ministro Mañalich: Si no hay un comportamiento adecuado a las circunstancias, esto se pone muy cuesta arriba #CooperativaEnCasa

11:43 - | Ministro Mañalich: Lo máximo que tenemos reportado de demora en entrega de exámenes son tres días #CooperativaEnCasa

11:31 - | Ministro Mañalich: Una cuarentena nacional con menos casos no habría tenido resultados #CooperativaEnCasa

11:28 - | Ministro Mañalich: La batalla de Santiago es crucial en la guerra por el coronavirus #CooperativaEnCasa

11:27 - | Ministro Mañalich: Arica, Angol y Victoria saldrán de cuarentena #CooperativaEnCasa

11:23 - | Ministro Mañalich anuncia cuarentena total para el Gran Santiago y para seis comunas cercanas: San Bernardo, Buin, Puente Alto, Padre Hurtado, Lampa y Colina #CooperativaEnCasa

11:22 - | Se establece cordón sanitario en la comuna de San Antonio desde este viernes #CooperativaEnCasa

11:20 - | Se decreta cuarentena para Iquique y Alto Hospicio desde este viernes #CooperativaEnCasa

11:19 - | Mayores de 75 años no deben salir de sus domicilios, dice el ministro Mañalich #CooperativaEnCasa

11:16 - | Ministro Mañalich: Hay 553 ventiladores disponibles a nivel nacional #CooperativaEnCasa

11:15 - | Ministro Mañalich: Se han realizado 313.750 exámenes desde el inicio de la pandemia #CooperativaEnCasa

11:15 - | Ministro Mañalich: En la última jornada se hicieron 10.410 exámenes #CooperativaEnCasa

11:14 - | Minsal reporta 12 nuevos fallecidos, cifra que llega a 347 víctimas fatales por coronavirus #CooperativaEnCasa

11:13 - | El Gobierno confirma 2.660 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a un total de 34.381 contagiados #CooperativaEnCasa

10:52 - | [Radio En Vivo] Abogado y accidentes laborales en la casa: Hay que tener en cuenta que necesito comunicarme con mi empleador permanentemente, para así cuidar mi integridad en el teletrabajo #CooperativaEnCasa

10:51 - | El vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros (PS), pedirá una sesión especial para que el ministro Jaime Mañalich explique problemas con exámenes PCR en el sistema privado, y dé cuenta sobre el control de la pandemia #CooperativaEnCasa

10:51 - | [Radio En Vivo] Abogado y accidentes laborales en la casa: El empleador debe entregar todos los recursos necesarios para que los trabajadores realicen el trabajo desde sus casas #CooperativaEnCasa

10:46 - | [Radio En Vivo] Abogado y accidentes laborales en la casa: La fiscalización se hace mucho más difícil, es complejo probar un accidente laboral de este tipo #CooperativaEnCasa

10:45 - | [Radio En Vivo] Ricardo Pérez de Arce, académico Facultad de Derecho y Gobierno de la USS, conversa respecto a como diferenciar los accidentes domésticos de los laborales #CooperativaEnCasa

10:30 - | Sociedad de Microbiología: La solución para los laboratorios privados es capacitar y cambiarse en este período a la extracción manual, mientras esperan que llegue el reactivo para el procesamiento automatizado #CooperativaEnCasa

10:23 - | Sociedad de Microbiología: Si todos los laboratorios de la red pública estuvieran automatizados, podrían procesar 1.500 muestras diarias sin problemas; el tema es que en la gran mayoría la extracción la muestra es manual #CooperativaEnCasa

10:18 - | Sociedad de Microbiología: Lo que esta faltando es el stock del reactivo para procesar la muestra automatizada en laboratorios privados, y entra en juego el factor de que estos no tienen preparado a su personal para la extracción manual #CooperativaEnCasa

10:10 - | La presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile (Somich), Claudia Saavedra, comenta en Una Nueva Mañana la falta de stock en los exámenes de PCR en clínicas privadas

09:39 - | Ministro Ward por llamados a boicotear el Simce: Todos tenemos que remar para el mismo lado (...) necesitamos unidad #CooperativaEnCasa

09:38 - | Ministro Ward: No queremos volver al 18 o al 17 de octubre, queremos construir una nueva realidad #CooperativaEnCasa

09:34 - | Ministro Ward: Es razonable esperar antes que asignar recursos apresuradamente #CooperativaEnCasa

09:33 - | Ministro Ward: No tenemos una bola de cristal para saber cuanto va a durar esto #CooperativaEnCasa

09:30 - | Ministro Ward por tramitación del Ingreso Familiar de Emergencia: Es un gran triunfo para el país, para 4,5 millones de personas #CooperativaEnCasa

09:25 - | Ministro Ward: La Cuenta Pública va a ser en Valparaíso y con amplios protocolos de seguridad #CooperativaEnCasa

09:11 - | Se registra una larga fila en el centro médico Los Conquistadores, de la Clínica Indisa, para la toma de exámenes PCR #CooperativaEnCasa

08:46 - | [Radio En Vivo] Director nacional de Gendarmería, Christian Alveal: Hay 18 reos que han sido devueltos a la cárcel por incumplimiento de la medida conmutativa cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

08:43 - | [Radio En Vivo] Director nacional de Gendarmería, Christian Alveal: Tenemos 18 cárceles con presencia de Covid-19 cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

08:41 - | [Radio En Vivo] Director nacional de Gendarmería: Nos interesa que cada interno sepa que Gendarmería trabajará para brindarles integridad cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

08:37 - | [Radio En Vivo] Director nacional de Gendarmería: Cualquier cierre de una cárcel grande complejiza aún más la situación de hacinamiento cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

08:35 - | [Radio En Vivo] Director Gendarmería, Christian Alveal: Hemos hecho un esfuerzo relevante para contener los contagios. No tenemos internos fallecidos por Covid-19 cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

08:30 - | [Radio En Vivo] Director de Gendarmería y situación de la Cárcel de Puente Alto: Hemos ido sacando internos, para contener los contagios cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

07:56 - | Sociedad de Medicina Intensiva: A mayor distanciamiento social, menor contagio, por tanto, es deseable tener todo apagado con cuarentena, porque se frena más demanda. Pero desde la vereda de las necesidades país, es difícil #CooperativaEnCasa

07:54 - | Sociedad de Medicina Intensiva: Tenemos la impresión de que en general el manejo ha sido adecuado, tenemos poca caída de personal aún, la mayoría de las unidades funcionando a full. A nivel micro, cuando bajamos la guardia se ven brotes #CooperativaEnCasa

07:43 - | Sociedad de Medicina Intensiva: Se están haciendo los mejores esfuerzos posibles y se requiere, a nivel macro, la mayor coordinación posible de la autoridad de salud. Es una pandemia muy compleja #CooperativaEnCasa

07:40 - | Sociedad de Medicina Intensiva: Se mantiene el 90 por ciento de ocupación de camas para pacientes críticos, y hay una gestión local para aumentar camas, pero eso tiene un límite, que es físico #CooperativaEnCasa