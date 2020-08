Senadores citan al director del SII por problemas en entrega del Bono Clase Media

La Comisión de Economía del Senado acordó oficiar y citar al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, para que dé explicaciones por los problemas en el sitio web del organismo y las complejidades que, a consecuencia de ello, han tenido los ciudadanos que buscan acceder al Bono Clase Media.

"Es urgente una respuesta y una acción de parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) en esta materia, sobre todo pensando en las familias que hoy con urgencia requieren la respuesta del Estado", dijo la senadora Ximena Rincón (DC).

"Una vez más vemos que se legisla y son tantas las trabas que se ponen, que al final del día los beneficios no llegan", fustigó la parlamentaria.

El objetivo de ella y sus colegas es "escuchar al director de Impuestos Internos en la parte operativa de esta normativa".

🔵La Comisión de Economía del Senado acuerda oficiar y citar al Director del Servicio de Impuestos Internos por problemas en el sitio y complejidades que han tenido usuarios para acceder al #BonoDe500mil



Solicitudes aprobadas ya superan las 900 mil. @Cooperativa pic.twitter.com/O9jmO7ntJu — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) August 4, 2020

Beneficiados que no cumplían requisitos deberán devolver el dinero

En tanto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, confirmó que quienes recibieron el bono por error, sin cumplir con los requisitos, deberán devolverlo, aún si ya hicieron uso de los recursos.

"Nosotros tenemos un desfase en conocer los ingresos, pero no es que no los conozcamos... Vamos a poder conocerlos en dos meses más. Cuando los conozcamos vamos a saber si esa persona, con esos ingresos que tuvo a julio, que nosotros vamos a tener a la vista, era beneficiaria o no", aseguró el ministro.

"Por lo tanto, si a posteriori se comprueba que esa persona tuvo ingreso y no era elegible para este bono, naturalmente -el sentido común así lo indica- van a tener que devolver ese beneficio porque no les correspondía", dijo el jefe de la billetera fiscal.

[Lea también Bono clase media: Beneficiados que no cumplan requisitos pueden ver retenida su devolución de impuestos]