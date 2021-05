13:26 - | Ministro Paris: Espero que en el Colegio Médico recapaciten y vuelvan a formar parte de la Mesa Social, porque todos los aportes son valorados y necesarios #CooperativaEnCasa

Ministro Paris: No me queda más que agradecer el trabajo de Juan Sutil y de la CPC, no solo por los ventiladores, sino porque contribuyeron enormemente al estudio de la vacuna. Lograron salvar muchas vidas

Subsecretario Dougnac y polémica por ventiladores donados por la CPC: Como todas las cosas tienen su vida útil, y en la medida que presentaban fallas, eran reemplazados por otros más sofisticados

Subsecretaria Daza: El pase de movilidad permite a los padres que están vacunados con ambas dosis salir con sus hijos, pero sobre todo hacer actividades de bajo riesgo al aire libre

Ministro Paris: Agradecemos a las personas que trabajaron este fin de semana y felicitamos a las personas que lograron vacunarse

Minsal confirma que con 3.142 pacientes de Covid internados en camas UCI, la ocupación nacional asciende a 97%

El Ministerio de Salud reporta 6.882 casos nuevos de Covid-19

Doctor Miguel O'Ryan: Cualquier médico que muestra actitudes que van reñidas con la evidencia médica y se deja llevar por sus propias creencias por sobre la evidencia, creo que está contraviniendo su rol en la sociedad

Doctor Miguel O'Ryan: El que hayan voces disonantes muy fuertes no ayuda a darle confianza a la población

Doctor Miguel O'Ryan: He visto una autoridad de salud muy metida y tratando de resolver (...) quiero rescatar lo positivo, Chile está en una posición única de vacunación

[En Vivo] Infectóloga Jeannette Dabanch: No puede ser que un pase de movilidad sea una motivación para vacunarse. Creo que hemos fallado como educadores, porque tenemos que vacunarnos para no morir

[En Vivo] Infectóloga Jeannette Dabanch: Todos los investigadores, incluidos los investigadores en vacunas, dicen que las variantes pueden desafiarnos de manera muy severa

[En Vivo] Infectóloga Jeannette Dabanch: Si logramos vacunar a la población y controlar un número bajo de contagios, podemos obtener una buena respuesta

[En Vivo] Infectóloga Jeannette Dabanch: El contar con vacunas es un tremendo beneficio. Es una de las herramientas (contra el contagio), junto con evitar el hacinamiento y el desplazamiento

Ministro Paris por aumento de casos: La movilidad no es el único factor que sube los contagios, eso es caer en un error y sería fácil cerrar todo y que nadie saliera

13:00 - | Ministro Paris por pase de movilidad: Si hay que hacer modificaciones, lo haremos

Ministro Paris: Confiamos en que la población escucha nuestros consejos y recomendaciones, nosotros no estamos por aplicar la fuerza, sino por ir por la razón

Balance Covid-19: Ya son 7,9 millones de personas que ya completaron su vacunación, es decir, un 52,2% de la población objetivo

Ministro Paris: El 86% de los hospitalizados en UCI no han completado su esquema de vacunación, y el 63% no ha sido vacunado

Ministro Paris: Hemos reconocido un aumento de casos, pero insistimos en el autocuidado y la vacunación. El 80% de los 8.426 contagios de hoy no han recibido su vacunación completa

Subsecretario Dougnac: Personas menores de 50 años muestran un aumento significativo en las UCI, el 77% de los casos confirmados de Covid-19 pertenecen a este grupo etario

Subsecretario Dougnac: Pacientes mayores de 70 años en UCI se ha mantenido estable las últimas semanas, sin un gran aumento, y solo es el 5% de los casos confirmados de Covid-19

Balance Covid-19: En las últimas 24 horas se registraron 8.426 casos nuevos, el tercer peak histórico más alto en el país, y hubo una positividad del 10,09% a nivel nacional

12:22 - | Alcalde de Puente Alto, Germán Codina: En la semana podamos ampliar los rangos etarios y evitar estos colapsos de fin de semana, que en definitiva lo que van a hacer es reventar a los equipos

Alcalde de Puente Alto por pase de movilidad: Es una señal para generar un incentivo para vacunarse y yo valoro que no caigamos solamente en tratar de castigar a las personas. Están buscando la zanahoria y no sólo el garrote

Alcalde de Puente Alto, Germán Codina, por pase de movilidad: Es un avance, pero hay que pensar si es el momento correcto para hacerlo en la Región Metropolitana y, siendo una buena idea, hay que repensarla

[En vivo] Alcalde de Cartagena: El único hospital que hay es el de San Antonio y está colapsado, no da a basto para satisfacer las necesidades de la provincia

[En vivo] Alcalde de Cartagena por pase de movilidad: Es complejo entregar libertades en esta situación de la pandemia, no sé si es el momento, porque motiva la movilidad y se producen más contagios

[En vivo] Alcalde de Cartagena, Rodrigo García: La comuna supera los 100 casos activos, lo que nos preocupa mucho y más cuando se anuncia el pase de movilidad, pero esperamos que se tome con conciencia

Clínicas de Chile: El persona de salud está tremendamente agotado. Hemos tenido unidades con ausentismo del 25% e incluso un poco más, que tiene que ver con la lógica de agotamiento natural

Clínicas de Chile: El 45% de las personas que se han atendido por Covid en nuestras clínicas han sido pacientes Fonasa

Clínicas de Chile: Hemos incrementando en 130% el nivel de camas críticas en el sistema privado, que ha aportado el 40% de las camas en la red integrada

Clínicas de Chile: Segmentos de gente más joven están llegando en forma importante a las camas críticas; han ido aumentando más explosivamente que los otros grupos etarios

Clínicas de Chile: Estamos haciéndole frente a la situación y pidiendo a la gente que nos ayude. La cama crítica es el último eslabón de la cadena

Clínicas de Chile: Hemos abierto muchas más camas de las que esperábamos abrir

Clínicas de Chile: La realidad que estamos viviendo en el sector privado es la misma que en el público, porque llevamos más de un año trabajando como red integrada; estamos tremendamente exigidos

[En vivo] Javier Fuenzalida, vicepresidente ejecutivo de la asociación gremial Clínicas de Chile AG, conversa con @paulabravoc y @tv_mauricio en Lo Que Queda del Día

[En vivo] Doctor Guillermo Bugedo, intensivista de la Red de Salud UC Christus: Es bastante compleja la situación en la que estamos

Luis Enberg, presidente de la Sochimu: Todavía estamos recibiendo contagios por el Día de la Madre y quizás después vamos a recibir por las elecciones y por el desconfinamiento

07:25 - | Luis Enberg, presidente Sochimu: No nos hemos encontrado en una situación límite como el año pasado, en que tuvimos problemas con elementos de sedación para pacientes (...) sí hemos tenido problemas con gran cantidad de personas en los servicios de urgencia

Luis Enberg, presidente de la Sochimu: Todos los inviernos las urgencias se ven sobreexigidas y ahora tenemos que sumarles la pandemia

Luis Enberg, presidente de la Sochimu: La sensación de esta enfermedad es como tener una bolsa plástica en la cabeza, se puede respirar, pero no pasa todo el aire

Luis Enberg, presidente de la Sochimu: Estamos bastante preocupados, vemos día a día ingresar pacientes a urgencias y baja la disponibilidad de camas

Ministro de Economía, Lucas Palacios: El pase de movilidad es un incentivo, y ha aumentado fuertemente la vacunación

Ministro de Economía, Lucas Palacios, sobre cuestionamientos políticos a proyectos de "mínimos comunes": Lean primero la ley antes de ponerse a criticar; hay que mirar hacia adelante

Ministro de Economía, Lucas Palacios: Lo que estamos haciendo es que todas las empresas que están activas reciban el bono de alivio, y ese universo es bastante diferente a lo que decían las pymes

Ministro de Economía, Lucas Palacios: Las propuestas para las pymes las hemos trabajado en parte importante con ellas, e incorporamos medidas planteadas por la oposición y Chile Vamos

[En vivo] El ministro de Economía, Lucas Palacios, conversa con @paulabravoc y @tv_mauricio en Lo Que Queda del Día

14:03 - | "Por lo tanto, vamos a estar controlando. Los que quieran salir de la Región Metropolitana deben portar este certificado, este pase, y además el certificado C19", recordó.

14:01 - | El intendente metropolitano, Felipe Guevara, detalló que hoy se dispusieron "aduanas sanitarias en los distintos accesos y salidas de la Región Metropolitana" previendo el aumento de vehículos

14:01 - | "Ayer tuvimos una mesa de trabajo para buscar la solución de abrir una segunda o una tercera puerta y tener una mayor dotación de personal en todo sentido", cerró Abdó.

14:01 - | Por ello, el jefe comunal dijo esperar que para el fin de semana lleguen "sobre las 100 mil y eso quiere decir un atochamiento en el terminal y ya tenemos las medidas necesarias"

13:57 - | El alcalde de Estación Central, Miguel Abdó (UDI), reconoció la gran cantidad de pasajeros que llegaron a los terminales de la comuna: "Normalmente nosotros tenemos una salida de 14 mil personas diarias, ayer ya se incrementó a 25 mil"

Ministro Paris y mensaje a los adultos mayores: Aquellos que tienen las dos vacunas salgan a la calle, abracen a sus nietos, siéntanse queridos... Porque se lo merecen

Ministro Paris por pase de movilidad: "Queremos un país donde la libertad esté unida a la responsabilidad. Jamás hemos dicho que hay que abandonar las medidas sanitarias"

Ministro Paris: No es culpa del Gobierno que el virus circule. Esta es una pandemia mundial

Ministro Paris ante proyección experta del virus: Si llegamos a los 8 mil casos habrán tenido buenos antecedentes para realizar ese cálculo... Me alegro por aquello

Ministro Enrique Paris: Las decisión respecto al pase de movilidad se realizó una vez consultado al grupo de expertos en pandemia del Minsal

Ministro Enrique Paris: La mesa Covid se prepara con mucha anterioridad y asisten diversas autoridades. Las resoluciones y decisiones se publican en El Diario Oficial, no en un acta

Plan Paso A Paso: Retroceden a cuarentena las comunas de Colina y Melipilla en la Región Metropolitana, desde el próximo sábado a las 05:00 de la mañana

Ministro Paris informa que se recibieron 272 mil vacunas Pfizer y 204 mil vacunas AstraZeneca. Además, se recibirá un cargamento de vacunas CanSino, que requiere una solo dosis

Ministro Paris: Se observa una variación positiva de un 6% en el aumento, si lo comparamos con la variación de hace siete días atrás

Balance Covid: Hay 3.014 hospitalizados, donde 2.518 pacientes se encuentran conectados a ventilación mecánica

En la última jornada se realizaron 70.276 exámenes PCR, con una positividad del 10,19% a nivel nacional y de un 13% en la Región Metropolitana

Balance Covid-19: En las últimas 24 horas se registraron 185 fallecidos, llegando a un total de 28.809 decesos desde iniciada la pandemia

El Minsal informa 8.117 casos nuevos de Covid-19

[En Vivo] Subsecretario de Turismo: Es verdad que el pase de movilidad trae un beneficio al turismo, y eso me alegra, pero la razón fundamental está alojada en la situación sanitaria

[En Vivo] Subsecretario de Turismo: Para hacer traslados interregionales con el pase de movilidad, ni la comuna de origen ni la de destino pueden estar en cuarentena

[En Vivo] Subsecretario de Turismo: Las actividades que se permiten con el pase de movilidad son individuales e idealmente al aire libre, porque todavía no estamos en una situación que permita otra cosa

[En Vivo] Subsecretario de Turismo: Este permiso no es laboral, así que los empleadores de empresas no esenciales en cuarentena no pueden exigir a los trabajadores que vayan con el pase de movilidad

Subsecretario de Turismo: Como la gran región de origen de viajeros es la Metropolitana, se espera que con el pase de movilidad haya mayor afluencia en las regiones de Valparaíso y de O'Higgins

[En Vivo] Subsecretario de Tur

11:37 - | [En Vivo] Subsecretario de Turismo: Las personas que por condición de salud no pueden vacunarse solo pueden sacar permisos para salir en la Comisaría Virtual #CooperativaEnCasa

11:36 - | [En Vivo] Subsecretario de Turismo: El pase de movilidad no tiene nada que ver con viajar al extranjero, porque las fronteras siguen cerradas. No hay un pasaporte verde consensuado para salir #CooperativaEnCasa

11:35 - | [En Vivo] Subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte: El fiscalizador podrá escanear el código QR al reverso del carnet de vacunación y así saber si es legítimo o no #CooperativaEnCasa

11:34 - | [En Vivo] Subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte: A las personas mayores de 70 años les basta el carnet de vacunación más el carnet de identidad para movilizarse libremente https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

08:45 - | Patricio Meza, presidente (s) del Colegio Médico: Estamos dispuestos las 24 horas del día para colaborar con el Minsal y diseñar una nueva estrategia para el combate de la pandemia #CooperativaEnCasa

08:42 - | Patricio Meza, presidente (s) del Colegio Médico, por Pase de Movilidad: Una cosa es discutir si va a tener utilidad, pero otro es discutir si este es el momento más adecuado para implementarlo #CooperativaEnCasa

08:39 - | Patricio Meza, presidente (s) del Colegio Médico, por Mesa Covid-19: Lo que más necesitamos para la credibilidad es tener transparencia en todos los actos #CooperativaEnCasa

08:36 - | Patricio Meza, presidente (s) del Colegio Médico, conversa con El Diario de Cooperativa #CooperativaEnCasa

12:54 - | Ministro Figueroa: El Simce de este año solo se va a llevar a cabo en la medida que sea compatible con las condiciones sanitarias; si no se puede, simplemente no se hace #CooperativaEnCasa

12:52 - | Ministro de Educación: La recuperación de la escuela como un lugar de encuentro es fundamental... El mundo alcaldicio ha estado al debe y es importante que entienda la responsabilidad que les cabe #CooperativaEnCasa

12:48 - | Ministro de Educación, Raúl Figueroa: Los resultados de aprendizaje y estado emocional de los estudiantes con educación a distancia en varios casos no alcanzan los mínimos esperados #CooperativaEnCasa

11:46 - | Centros de vacunación contra el Covid-19 registran largas filas en la Provincia de Concepción. Esta situación se atribuye a la implementación del "pase de movilidad" para los inoculados. Largas filas se registran a esta hora en distintos centros de vacunación del Gran Concepción. @Cooperativa pic.twitter.com/OFnnadyWIC — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) May 26, 2021

08:52 - | Ex ministro de Salud, Jaime Mañalich: Deberíamos esperar un invierno relativamente duro (...) posiblemente tendremos un aumento de casos entre los no vacunados #CooperativaEnCasa

08:51 - | Ex ministro de Salud, Jaime Mañalich: Acelerar la vacunación es lo más relevante (...) me sorprendió la cantidad de gente que llegó a los vacunatorios móviles #CooperativaEnCasa

08:49 - | Ex ministro Mañalich: El cronograma de vacunación ha sido exitoso, pero tenemos tres millones de personas que no se han vacunado y para lograr una inmunidad significativa necesitamos que haya poca gente susceptible a enfermarse #CooperativaEnCasa

08:46 - | Ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, por querella en Clínica Las Condes: Este solo acto justifica renovar el estado de excepción (...) los prestadores de salud podrían rechazar atender a pacientes derivados #CooperativaEnCasa

08:41 - | Ex ministro de Salud, Jaime Mañalich: La evidencia actual con Sinovac es que las personas que están vacunadas completamente tienen una cantidad muy escasa de virus contagiante, en caso de tener PCR positivo #CooperativaEnCasa

08:39 - | Ex ministro de Salud, Jaime Mañalich: El equilibrio debería ser algo como que en aquellas regiones en que haya tendencia al aumento de casos, no se habilite el Pase de Movilidad #CooperativaEnCasa

08:37 - | Ex ministro de Salud, Jaime Mañalich: No hay ninguna discusión sobre el tema de fondo (...) que con la vacunación completa prácticamente no hay riesgo de enfermar o contagiar #CooperativaEnCasa

08:34 - | El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, conversa con El Diario de Cooperativa en la jornada de inicio del Pase de Movilidad #CooperativaEnCasa

19:29 - | [En vivo] Darwin Acuña, presidente de la Sochimi: Me parece que las críticas al plan "Paso a Paso" pasan más por el tema de la fiscalización que de la estructura #CooperativaEnCasa

19:27 - | [En vivo] Darwin Acuña, presidente de la Sochimi: La mejora del manejo de la epidemia "tiene que venir con muchas cosas, como seguir con la vacunación muy activamente, trabajar con la red asistencial, mejorar la trazabilidad y la comunicación de riesgo"

19:24 - | [En vivo] Darwin Acuña, presidente de la Sochimi: Ninguno de los gremios de la salud "rechaza el pase de movilidad, pero sí creemos que la situación es muy inestable todavía para poder lanzarlo" #CooperativaEnCasa

19:21 - | [En vivo] Darwin Acuña, presidente de la Sochimi: Nos sorprende ver lo graves que están jóvenes sin condiciones previas a causa del Covid-19. Lamentablemente vemos a muchos #CooperativaEnCasa

19:21 - | [En vivo] Darwin Acuña, presidente de la Sochimi: Si el pase de movilidad finalmente se va a lanzar, la gente tiene que tener mucho cuidado y seguir manteniendo las medidas #CooperativaEnCasa

19:19 - | [En vivo] Darwin Acuña, presidente de la Sochimi: "La gente más adulta prácticamente ya no entra mucho a las UCI y más del 60% son menores de 50 años" #CooperativaEnCasa

19:17 - | [En vivo] Darwin Acuña, presidente de la Sochimi: "Lo que más rescato del pase de movilidad es el incentivo a vacunarse, pero eso es independiente de la situación sanitaria actual: nuestro sistema está muy saturado y no lo podemos seguir apretando"

19:17 - | [En vivo] Darwin Acuña, presidente de la Sochimi, critica el pase de movilidad: Con 96% de ocupación, todavía estamos en una situación muy inestable para pensar en dar concesiones y generar mayor movilidad #CooperativaEnCasa

19:15 - | [En vivo] Darwin Acuña, presidente de la Sochimi: Nuestras camas UCI siguen con una altísima ocupación. Tuvimos una baja en la demanda, pero nuevamente vamos al alza #CooperativaEnCasa

13:41 - | "No he podido por mi trabajo", esta es una de las frases que se repite este martes entre las personas rezagadas en la vacunación contra el Covid-19

13:40 - | En el Liceo José Miguel Carrera también se registran largas filas para ser vacunados contra el Covid-19 Larga fila y atochamiento en el centro vacunatorio Liceo José Miguel Carrera @Cooperativa pic.twitter.com/Kw2fG3ckgE — Mariano Reyes C (@MarianoIRC) May 25, 2021

13:38 - | Plaza Ñuñoa: Gran cantidad de personas esperan ser inoculados contra el Covid-19 en vacunatorios móviles instalados en el lugar Martes%uD83D%uDD35 Ñuñoa. 13:10 hrs. Panorama en filas para vacunación en Plaza Ñuñoa. Hay dos buses de vacunación móvil. Atención hasta 16 horas o hasta agotar stock de dosis. Vacuna Sinovac // @Cooperativa pic.twitter.com/P80elpcygD — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) May 25, 2021

12:52 - | [Radio en vivo] José Miguel Bernucci: "El plan Paso a Paso está completamente muerto, ya no funciona" #CooperativaEnCasa

12:49 - | [Radio en vivo] José Miguel Bernucci: "Estamos teniendo problemas de acceso a la vacuna por parte de la población laboralmente activa" #CooperativaEnCasa

12:48 - | [Radio en vivo] José Miguel Bernucci: "Mientras no tengamos un sistema de trazabilidad que funcione, va a ser muy difícil contener los contagios" #CooperativaEnCasa

12:48 - | [Radio en vivo] José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico: "Nuestro contexto epidemiológico es terriblemente malo; tenemos mucho contagio y muchos hospitalizados" #CooperativaEnCasa

11:24 - | Ex ministro de Salud, Álvaro Erazo: Hay que cautelar mucho el tema de los aforos en los espacios cerrados #CooperativaEnCasa

11:19 - | Ex ministro de Salud, Álvaro Erazo: Si el Gobierno anda viendo enemigos por todos lados, le va a ir mal (...) las declaraciones del ministro no contribuyen en nada #CooperativaEnCasa

11:17 - | Ex ministro de Salud, Álvaro Erazo: La población joven está viviendo una circulación del virus muy compleja #CooperativaEnCasa

11:00 - | "No estamos viendo que este aumento (de casos) vaya a durar tanto como duraron otros aumentos en el pasado", aseguró el ministro de Salud, Enrique Paris

10:54 - | Cerca de 400 personas esperan vacunarse contra el Covid-19 en Santiago Centro