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Tópicos: Sociedad | Salud

Crisis del ébola: un vuelo Francia-EE.UU. fue desviado a Canadá por llevar a pasajero congoleño

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Washington afirmó que Air France cometió un "error" al permitir el embarque del viajero, ante el veto de ingreso para personas procedentes de zonas golpeadas por la epidemia.

La OMS reporta cerca de 140 fallecidos por el virus en el continente africano, aunque califica el riesgo global como bajo.

Crisis del ébola: un vuelo Francia-EE.UU. fue desviado a Canadá por llevar a pasajero congoleño
 emanuviews, unsplash.com (referencial)

La aeronave debió desviarse unos 850 kilómetros para descender finalmente en Montreal.

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Un vuelo procedente de Francia con destino a Estados Unidos fue desviado a Canadá por llevar a bordo a un pasajero de la República Democrática del Congo (RDC), cuyos nacionales tienen prohibida la entrada al país por la epidemia del ébola, informaron este jueves las autoridades estadounidenses.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) indicó en un comunicado remitido a EFE que la aerolínea Air France cometió un "error" al permitir el embarque de un ciudadano de un país que tiene restringida la entrada a territorio estadounidense.

Los hechos ocurrieron el miércoles, cuando el vuelo operado por Air France despegó de París con destino a Detroit (Míchigan, EE.UU.) y fue desviado unos 850 kilómetros, hasta Montreal (Canadá).

"Debido a las restricciones de entrada impuestas para reducir el riesgo de propagación del virus del ébola, el pasajero no debería haber abordado el avión", señaló CBP.

"CBP tomó medidas decisivas y prohibió que el vuelo que transportaba a ese viajero aterrizara en el aeropuerto metropolitano del condado de Wayne, en Detroit, y en su lugar lo desvió a Montreal (Canadá)", añadió.

Estados Unidos ha prohibido la entrada a personas sin pasaporte estadounidense que hayan estado en la República Democrática del Congo, Sudán del Sur o Uganda en las últimas tres semanas, a raíz de la epidemia de ébola.

Un misionero estadounidense que se encontraba en República Democrática del Congo contrajo ébola y fue trasladado a un hospital de Alemania para recibir tratamiento.

Cerca de 140 personas han muerto por el brote de ébola en África central y se han detectado unos 600 casos sospechosos, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que el riesgo a nivel global es "bajo".

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