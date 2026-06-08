Chileno-alemana aseguró que vivir en Chile la preparó para enfrentar emergencias en Alemania

Una joven chileno-alemana se volvió viral en redes sociales tras asegurar que los 10 años que vivió en Chile la ayudaron a enfrentar situaciones complejas en Alemania, especialmente emergencias y cortes de servicios básicos que, según dijo, generan preocupación entre muchas personas en ese país.

Se trata de Isabel, una mujer de 28 años que compartió su experiencia a través de TikTok, donde relató cómo fue crecer entre dos culturas. Según explicó, nació en Alemania luego de que su padre chileno viajara a ese país por estudios y conociera a su madre alemana.

Años más tarde, cuando ella y sus tres hermanos eran pequeños, la familia decidió trasladarse a Chile por razones laborales.

Durante su estadía en el país asistió a colegios alemanes, lo que le permitió mantener el idioma y las costumbres de la familia materna: "Cada uno de nosotros tocaba un instrumento y hacía tres deportes y cinco (actividades) extraprogramáticas. O sea, me pasaba todo el día en el colegio, básicamente".

También recordó que su ingreso a los scouts le permitió conocer realidades distintas a las que veía habitualmente en su entorno escolar.

"Por el grupo scout conocí gente que estaba fuera de mi círculo social. Porque dentro de mi curso del colegio, obviamente yo solo conocía estas minas rubias que juegan voley, que van al colegio alemán privado", aseguró.

A partir de esa experiencia, dijo que comenzó a comprender las diferencias sociales que existen en Chile y cómo muchas familias enfrentan condiciones muy distintas a las que ella conocía.

"Yo no tenía idea de la cantidad de pobreza que había en Chile, de la diferencia entre las clases sociales y de la vida diferente que otra gente tiene, porque yo pensé que toda la gente crece con dos padres casados en una casa y tiene una pieza... porque en Alemania, donde yo había crecido y nacido, todo era así, todo", comentó.

La joven aseguró tener "muy buenos recuerdos de Chile, muy malos recuerdos también, pero la mayoría son muy buenos. Pasé mucho tiempo también con los scouts haciendo servicio social, cocinando en la iglesia, recogiendo plata para la Teletón. Muchas experiencias de Chile me cambiaron mucho".

Según contó, haber vivido situaciones como terremotos, incendios forestales y frecuentes interrupciones de servicios básicos le entregó herramientas que hoy considera útiles en Alemania.

"La gente acá realmente no está para nada preparada en casos extremos. Si se corta la luz, si se corta el agua acá, la gente se pone en pánico. Acá se me ha cortado la luz, se me ha cortado el agua también y yo toda tranquila, sé cómo conseguir agua, cómo vivir sin la electricidad, sin problemas", dijo.

La chileno-alemana aseguró que crecer entre Chile y Alemania le permitió desarrollar "una mirada un poco más abierta al mundo, haber vivido en dos planetas diferentes, básicamente".