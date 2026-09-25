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Tópicos: Sociedad | Sucesos

"¡Está fuera de su país!": Cliente atacó y escupió a trabajadora en local de Las Condes

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El incidente ocurrió en un local de la cadena Oxxo, donde el sujeto acusó a la mujer de "abusar" de las personas, lo que terminó provocando una fuerte discusión.

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"Qué viene a hablar de desubicado si usted está fuera de su país. Su país está en otra ubicación, váyase de inmediato", expresó el hombre de manera alterada, previo a atacar y escupir a la cajera.

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"¡Está fuera de su país!": Cliente atacó y escupió a trabajadora en local de Las Condes

Un furioso cliente protagonizó una violenta discusión con una empleada extranjera de un local Oxxo, a quien insultó con expresiones xenófobas y atacó luego de acusarla de "abusar" de las personas.

El incidente ocurrió en una sucursal de la cadena ubicada en la esquina de Avenida Manquehue Sur con Isabel La Católica, en la comuna de Las Condes, según informó la cuenta Noticias Live Chile en X.

"Hasta cuándo vienen a abusar con la gente. Usted está abusando con las personas", manifestó el sujeto a la trabajadora, quien respondió acusando una "falta de respeto" por el tono utilizado.

"Yo no tengo por qué aguantarlo a usted, está bien desubicado", gritó la mujer, lo que provocó la furia del hombre: "Qué viene a hablar de desubicado si usted está fuera de su país. Su país está en otra ubicación, váyase de inmediato", replicó con vehemencia, golpeando el mesón que estaba en frente de ambos.

Acto seguido, el agresor arrojó diferentes productos a la cajera y se dirigió a la salida del local, provocando una fuerte reacción de la mujer, quien lo trató de "estúpido".

La respuesta terminó por alterar al cliente, quien regresó y terminó escupiendo a la empleada, quien lo invitó a "escupir más" y lo trató de "chileno roto".

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