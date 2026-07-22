Alphabet, matriz de Google, ha ganado 174 mil millones de dólares en 2026

El gigante tecnológico Alphabet -la empresa matriz de Google- reportó ganancias netas por 174.685 millones de dólares en el primer semestre de 2026, 178% más que en el mismo período del año pasado, impulsado por su oferta publicitaria y de inteligencia artificial (IA).

La firma, también propietaria de Calico, Google Fiber o Wing, reportó ingresos acumulados de 229.692 millones de dólares en los primeros seis meses, 23% más respecto al mismo tramo del año anterior, según un comunicado publicado al cierre de Wall Street.

"Nuestras inversiones en IA están redefiniendo qué es posible en cada parte de nuestro negocio", dijo el consejero delegado de Alphabet, Sundar Pichai, detallando que detalló también los resultados del segundo trimestre califican como "increíbles".

En el segundo trimestre, el más seguido por analistas e inversores, la tecnológica tuvo una ganancia neta de 112.107 millones, cuatro veces más a nivel interanual, y una facturación de 119.796 millones, 24% superior, en ambos casos a nivel interanual.

El fuerte aumento del beneficio trimestral se debe principalmente a la cartera de renta variable de Alphabet, que registró un aumento de valor de unos 99.000 millones de dólares (en el mismo tramo del año pasado fueron 1.000 millones) y que está relacionado, de acuerdo con medios económicos, a su participación en Anthropic y SpaceX.

Por segmentos de negocio, en el segundo trimestre Google Service, que incluye el motor de búsqueda, la publicidad de YouTube y las suscripciones, ingresó 94.540 millones; y Google Cloud, el servicio en la nube con IA, ingresó 24.768 millones.