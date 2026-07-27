Anthropic lanza en Chile el primer Cloud Impact Lab global sobre longevidad e IA

La compañía tecnológica Anthropic eligió a Chile como sede para el lanzamiento de su Cloud Impact Lab, el primer laboratorio de innovación a nivel mundial orientado a resolver los desafíos cívicos de la longevidad y la salud pública mediante el uso de inteligencia artificial (IA).

En entrevista con Esa es la Idea en Cooperativa este lunes, el embajador de Cloud Community en Chile y fundador de la comunidad Bendita IA, Felipe Pacheco, destacó que el encuentro busca conformar equipos interdisciplinarios que integren a expertos técnicos, profesionales de la salud y ciudadanos sin conocimientos previos en programación para diseñar soluciones concretas.

Según indicó, la decisión de abordar la salud en Chile responde a los complejos desafíos del sistema sanitario local, marcados por altas demandas de atención médica y listas de espera.

Respecto a la urgencia de aplicar medicina de precisión y herramientas preventivas, Pacheco profundizó que "nacen de las necesidades que tiene el país y que yo como embajador voy viendo (...) el lado de la salud es más crítico: son 2,4 millones de personas que hoy están solo en espera de atención médica. Entonces tenemos que buscar herramientas de poder atenderlos de la mejor manera para poder prevenir, hacer buenas rehabilitaciones, medicina de precisión, etcétera".

En la práctica, la jornada gratuita se llevará a cabo el 5 y 6 de agosto en el Parque de la Florida de La Araucana.

Durante el evento, 50 equipos integrados por más de 200 participantes recibirán la guía de 15 mentores especializados y expondrán sus propuestas finales ante un jurado compuesto por representantes del Ministerio de Salud y empresas patrocinadoras:

Las postulaciones están disponibles en el sitio oficial longevidad.benditaia.cl. Según el vocero, el propósito de este laboratorio va más allá del ámbito técnico, buscando generar un impacto ético e histórico desde Chile para el resto de la región.