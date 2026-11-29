En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa, conversamos con Carolina Rivas, vicepresidenta para Latinoamérica de Canvas Instructure, sobre el uso de inteligencia artificial en la universidad. De acuerdo a Cadem, el 79% de los estudiantes y el 76% de los docentes utiliza IA generativa.

Asimismo, abordamos el modelo de IA para detectar el síndrome de taquicardia postural ortostática con el investigador de Enfermería de la Universidad Católica, Martín Miranda.

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