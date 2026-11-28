En esta nueva edición de Ojos que Sí Ven en Cooperativa, profundiza en la invisibilizada realidad de las mujeres en situación de calle en Chile y la labor de la colectiva feminista Rutas Rojas.

Asimismo, hablamos sobre la carencia de políticas públicas estructurales para abordar el daño acumulado, el consumo y la salud mental de este segmento de la población, alertando sobre un nuevo perfil en el espacio público marcado por la migración y la presencia de madres con hijos pequeños.

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