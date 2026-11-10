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Ganancias de ferias libres han caído 60% en medio de complejo escenario económico

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Froilán Flores, vicepresidente de la Asociación de Ferias Libres, comentó en Una Nueva Mañana la caída en un 60% que ha experimentado el rubro, en medio de un complejo escenario económico en el país.

De acuerdo con el dirigente, los sectores más pobres de Chile no están consumiendo alimentos saludables ante los altos precios y la baja cantidad de ingresos, por lo que este tipo de comida deja de ser prioridad para los hogares chilenos.

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