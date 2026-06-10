NTT Data: La innovación es transversal y vital para la supervivencia empresarial

David Caja, country manager de NTT Data, conversó con Esa es la Idea de Cooperativa sobre cómo la innovación se ha vuelto transversal y vital para la supervivencia empresarial: una estrategia que marcará la realización del evento Interconnected 2026.

Desde Centro Parque, Caja explicó que los ciclos de transformación pesados desaparecieron. Actualmente, las firmas requieren cambios constantes en sus operaciones.

"Esto ya no existe", ejemplificó sobre las renovaciones tecnológicas que tardaban una década, subrayando la necesidad de integrar procesos ágiles, en un escenario en que los entornos cambian radicalmente cada dos años, según las tendencias globales.

El ejecutivo aseguró que los desafíos modernos no se resuelven de forma individual y se necesita colaboración. Por ello, NTT DATA se apoya en partners, porque ninguna compañía es "capaz de cubrir lo que necesitan sus clientes".

En esa línea, enfatizó que innovar no es solo usar inteligencia artificial. Se trata de un cambio cultural profundo. Según Caja, las áreas de experimentación aisladas terminaron. "Hoy las compañías están innovando de forma absolutamente transversal", permitiendo que el conocimiento capitalice toda la organización.

"Es muy difícil que una compañía que no innova vaya a mantenerse. Es un tema de supervivencia. Y el crecimiento es parte de eso también", aseguró Caja, y recalcó que sin una evolución tecnológica, la propia permanencia en el mercado es incierta.