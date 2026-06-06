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Tópicos: Tecnología | Industria | IA

Ofrecen 750 becas sobre inteligencia artificial para adultos mayores

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

A través de su programa "Duplas Intergeneracionales Tech", la academia de talentos digitales Desafío Latam y Entel lanzó la oportunidad a personas de entre 55 y 70 años.

Ofrecen 750 becas sobre inteligencia artificial para adultos mayores
 Unsplash

También incluyen 80 cupos para jóvenes entre 18 y 30 años, que participarán junto a personas de mayor edad en una experiencia colaborativa orientada al desarrollo de proyectos tecnológicos mediante el uso de IA.

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La academia de talentos digitales Desafío Latam anunció que entregará 750 becas gratuitas para personas entre 55 y 70 años interesadas en aprender sobre inteligencia artificial (IA).

La entrega de estos beneficios se enmarca en su programa "Duplas Intergeneracionales Tech" -totalmente gratuito y ganador del Fondo 55+ de Entel-, que busca capacitar a personas senior en herramientas digitales e IA, en un escenario donde la herramienta está transformando aceleradamente el mercado laboral y redefiniendo las habilidades requeridas.

El programa también contempla 80 cupos para jóvenes entre 18 y 30 años, que participarán junto a personas de mayor edad en una experiencia colaborativa orientada al desarrollo de proyectos tecnológicos mediante el uso de IA y con el fin de promover el intercambio de conocimientos entre distintas generaciones frente a los nuevos desafíos del mundo laboral.

"En Entel entendemos que la inclusión tecnológica no ocurre de manera espontánea: requiere acompañamiento, formación práctica y alianzas estratégicas que fortalezcan la autonomía de las personas en el entorno digital", dijo Francisca Florenzano, gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel.

Por su parte, el director ejecutivo de Desafío Latam, Andrés Gallardo, destacó que "la combinación entre experiencia y herramientas digitales puede generar procesos de innovación muy valiosos. La IA representa una oportunidad de aprendizaje para todas las generaciones".

Las postulaciones se encuentran abiertas en el sitio web https://duplas.desafiolatam.com/.

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