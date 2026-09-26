China y EE.UU. lograron acuerdo sobre carbón y abrieron canal de diálogo respecto a la IA

China y Estados Unidos acordaron establecer un canal de diálogo sobre inteligencia artificial (IA) para intercambiar puntos de vista sobre los riesgos y beneficios de esta tecnología, así como un nuevo acuerdo por el que Pekín importará carbón estadounidense.

Según los comunicados de la Casa Blanca y la agencia estatal Xinhua sobre lo tratado durante la visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a Washington esta semana, el próximo intercambio del mecanismo tendrá lugar en noviembre de 2026, y ambos países pactaron -además- establecer un canal de comunicación bilateral para incidentes relacionados con la IA.

El documento estadounidense se refirió a esta tecnología emergente como "superinteligencia", según la rebautizó el presidente Donald Trump el martes, pero en el texto chino se siguen refiriendo a ella como inteligencia artificial.

La IA ganó peso en la reunión entre ambos mandatarios después de que Trump haya ignorado las advertencias de los líderes del sector para regularla por temor a que China sobrepase a Estados Unidos.

Mientras el estadounidense dijo en redes sociales que esta tecnología debe "dejarse tal y como está", Xi apostó durante la cita por garantizar que "permanezca bajo control humano y beneficie a la población".

China importará carbón estadounidense

En el plano comercial, se pusieron en marcha el Consejo de Comercio EE.UU.-China y el Consejo de Inversión EE.UU.-China, constituidos durante la visita de Trump a Pekín en mayo de 2026, y se anunció que China importará al menos 10 millones de toneladas métricas de carbón procedente de Estados Unidos en 2027 y de nuevo en 2028.

Asimismo, ambos países alcanzaron un consenso sobre recomendaciones para aplicar un trato arancelario más favorable a 30 mil millones de dólares en bienes no sensibles en cada dirección. Entre las exportaciones estadounidenses figuran productos agrícolas, madera o cosméticos y entre las importaciones, electrodomésticos o juguetes.

El comunicado norteamericano también señala que ambas partes "seguirán trabajando" en las preocupaciones estadounidenses sobre las exportaciones chinas de tierras raras y minerales críticos a Estados Unidos, "con el objetivo de garantizar que los niveles de envío vuelvan a ser adecuados".

El texto también señala que Estados Unidos instó a Pekín a seguir luchando contra los precursores químicos del fentanilo y a aumentar la producción de productos petrolíferos para "estabilizar el suministro mundial", mientras que Trump abogó por negociaciones trilaterales de control de armamento entre Estados Unidos, Rusia y China.

Xinhua añadió que ambas fuerzas armadas firmarían "lo antes posible" un memorando de entendimiento para fortalecer la comunicación y la prevención de crisis.

Taiwán e Irán

En ambos comunicados se recoge que Xi y Trump acordaron que Irán debe cumplir su compromiso de no desarrollar armas nucleares y que ningún país u organización debe imponer peajes en las vías navegables internacionales.

Ninguno de los documentos menciona a Taiwán, un asunto delicado para China sobre el que Xi presionó a Trump para que expresara un rechazo explícito a la independencia de la isla, cuya soberanía reclama Pekín, mientras el presidente estadounidense mantiene bloqueado un paquete de armamento defensivo para Taipéi que pretende utilizar como "moneda de cambio" en sus negociaciones.

Según los dos mandatarios, el viaje sirvió para reforzar la relación bilateral de las dos potencias, con Trump destacando en sus palabras de bienvenida la "extraordinaria amistad" que lo une al mandatario chino y Xi pidiendo una competencia sin conflictos y mutuamente beneficiosa.

Más allá de estos anuncios, la cita concluyó con la prórroga hasta enero de la tregua arancelaria anunciada justo antes de la llegada del presidente chino a Washington.