Teletón impulsa proyectos con IA y realidad virtual para fortalecer la rehabilitación

La Teletón impulsa una serie de proyectos basados en inteligencia artificial, realidad virtual y robótica para fortalecer los procesos de rehabilitación y promover la autonomía de las personas con discapacidad.

El director médico nacional de la institución, Bruno Camaggi, explicó al programa Esa es la Idea de Cooperativa que la innovación ha sido parte del desarrollo de los institutos, primero con tecnologías aplicadas a la rehabilitación motora y, más recientemente, con iniciativas orientadas también a la inclusión educativa, laboral y la vida independiente.

En esa línea, sostuvo que Teletón busca actuar como un puente entre las necesidades de sus usuarios y el trabajo de investigadores, creadores y desarrolladores.

Uno de los proyectos es ELVIR, un asistente virtual con inteligencia artificial orientado a apoyar la búsqueda de empleo. Según Camaggi, "este asesor virtual te entrena para dar una buena entrevista laboral, te va perfeccionando tu currículum y te va ayudando a mejorar tu empleabilidad y cómo afrontar los procesos de búsqueda de trabajo", explicó.

Rehabilitación con realidad virtual y astronomía

Otra de las iniciativas destacadas es un desarrollo junto al Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), que utiliza realidad virtual para que niños y jóvenes realicen ejercicios de rehabilitación mientras aprenden sobre astronomía.

El proyecto permite que un niño esté inmerso en un entorno virtual, vea sus extremidades y aprenda a construir un sistema solar mientras trabaja la función motora de sus brazos y manos.

El especialista detalló que estas herramientas permiten transformar terapias repetitivas en experiencias más motivantes. "La rehabilitación funciona mejor cuando es precoz, cuando es intensiva y cuando va con la funcionalidad", afirmó, añadiendo que, "en un ambiente de juego logras finalmente la repetición que ese cerebro necesita para generar neuroplasticidad".

CicloPit: el modelo inspirado en la Fórmula 1

Camaggi también destacó CicloPit, una estación móvil de mantención preventiva de sillas de ruedas inspirada en los pits de la Fórmula 1, que funciona cada vez que los usuarios asisten a terapia en los institutos Teletón.

El director médico nacional explicó que se trata de una iniciativa "muy sencilla en su concepto, pero brutal en el alcance", ya que permite revisar y reparar las sillas durante la visita de los niños y jóvenes a sus terapias.

Según detalló, el programa ha permitido aumentar la vida útil promedio de las sillas de ruedas de dos años a tres años y medio. Esto representa un ahorro relevante para la institución, que entrega más de 3.000 sillas al año, y permite destinar recursos a más terapias, cirugías u otras ayudas técnicas.