"GTA VI" revolucionó al mundo gamer con su extenso e impresionante adelanto

El extenso adelanto del esperadísimo "Grand Theft Auto VI" ("GTA VI") ha revolucionado al mundo gamer, que lleva 13 años esperando la continuación de esta saga de videojuegos, que no ha sacado una edición nueva desde 2013, cuando la compañía desarrolladora, Rockstar, lanzó el "GTA V".

Originalmente anunciado en febrero de 2022, marca el regreso de una de las sagas más vendidas y exitosas de la historia de los videojuegos desde su creación en 1997, con más de 470 millones de copias vendidas en todo el mundo.

La sexta entrega sale a la venta el 19 de noviembre, con las reservas abiertas desde el pasado 25 de junio, y podría batir récords tanto de la saga como de los videojuegos en general.

La editora y distribuidora de videojuegos Take-Two reconoció a comienzos de agosto un nivel "sin precedentes" en las reservas en preventa de "GTA VI", sin dar datos concretos, según publicó Variety.

"Es tan extraordinario que simplemente no sabemos cómo se traducirá en ventas (...). Sinceramente, no lo sabemos, y no queremos cantar victoria antes de tiempo", dijo el director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, en una reunión con analistas.

Al cierre de esta nota, el extenso vistazo al gameplay del videojuego, que muestra casi 27 minutos de contenido, ha superado los 6,4 millones de visionados en el canal oficial de YouTube de Rockstar, sin contar las visualizaciones en la plataforma de streaming Netflix, donde se liberó inicialmente.

"Jason y Lucía siempre han sabido que tienen todas las de perder. Pero cuando un golpe fácil sale mal, se ven arrastrados al lado más oscuro del lugar más soleado de Estados Unidos, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida, lo que les obliga a confiar el uno en el otro más que nunca si quieren salir con vida".

Esa es la sinopsis del juego que ofrece Rockstar y del que ha ofrecido estos minutos capturados enteramente del juego en una consola PlayStation 5.

Unas primeras imágenes que ofrecen una enorme evolución en la experiencia inmersiva respecto a las entregas anteriores y que está incluso amplificada en la Ultimate Edition, con una exclusiva colección de vehículos prémium, armas y elementos de acción de primera calidad integrados en todos los aspectos de la historia de "Jason" y "Lucía", según precisó Rockstar.

"GTA VI" llegará el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Y todas las reservas realizadas antes del 20 de noviembre incluirán el paquete Vintage Vice City, "una colección de artículos que evocan la época en la que el neón brillaba con más intensidad".

Además, los jugadores que reserven las versiones digitales podrán iniciar la descarga anticipada el 12 de noviembre.

Eso sí, la versión física no incluirá disco, sino que solamente tendrá un código de descarga en su interior. Esta edición estará disponible a partir del 12 de noviembre para permitir la precarga.