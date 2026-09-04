Nintendo anuncia transmisión por los 40 años de "The Legend of Zelda": ¿Cuándo y dónde ver?

La compañía Nintendo anunció una transmisión Direct por el aniversario número 40 de su saga "The Legend of Zelda".

El evento digital promete tener una duración de alrededor de 30 minutos y estará exclusivamente centrado en las novedades de la franquicia y en las acciones con las que la empresa japonesa celebrará sus cuatro décadas.

Entre los detalles que se esperan están detalles del remake de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" y la película en formato live action que se espera para 2027.

Adicionalmente Nintendo anunción un Nintendo Direct de 45 minutos para el día después de estos anuncios.

"The Legend of Zelda" debutó en la consola NES en 1986 y desde entonces ha editado más de una decena de videojuegos.

Horario y fecha

El Nintendo Direct de The Legend of Zelda se realizará el martes 8 de septiembre a las 11:00 horas de Chile (10:00 ET). Se podrá ver a través de la plataforma de Youtube de Nintendo.

En tanto el Nintendo Direct general será el 9 de septiembre a las 11:00 horas de Chile (10:00 ET).