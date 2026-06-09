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Tópicos: Tecnología | Industria | Videojuegos

Nintendo confirmó el remake de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time"

Publicado:
| Periodista Digital: César Silva - SuperGeek

Será exclusivo para Nintendo Switch 2.

Nintendo confirmó el remake de
 Nintendo

La aventura de "Link" regresa a Hyrule con un apartado gráfico completamente renovado.

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Nintendo cerró su más reciente presentación con un golpe de nostalgia que sacudió a la industria: el remake de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" es oficial y llegará a Nintendo Switch 2 en 2026.

Considerado por muchos como uno de los mejores videojuegos de la historia, la aventura de "Link" regresa a Hyrule con un apartado gráfico completamente renovado, pensado para conquistar a una nueva generación de jugadores.

Detalles del regreso de un clásico

El primer avance mostró una recreación de la emblemática introducción del clásico de Nintendo 64, con el "Gran Árbol Deku" narrando la historia del niño del Bosque Kokiri sin hada compañera, todo con un nivel de detalle muy superior, mientras se veía a "Link" descansando en su cama, evocando directamente el inicio del título original de 1998.

¿Qué esperar de este remake en Switch 2?

Aunque Nintendo no reveló mecánicas ni cambios jugables, las imágenes dejan claro que se trata de una reconstrucción visual de gran escala con personajes, escenarios e iluminación que alcanzan una calidad notablemente superior, pero manteniendo la esencia artística que convirtió al juego en leyenda.

Por ahora, debemos esperar más detalles, pero todo apunta a que este remake será uno de los lanzamientos más importantes de Switch 2 durante el año 2026.

Preguntas frecuentes sobre el remake

  • ¿Cuándo sale "Ocarina of Time Remake"? El lanzamiento está previsto para 2026.
  • ¿En qué consola estará disponible? Será un título exclusivo para la nueva Nintendo Switch 2.
  • ¿Es una secuela o un remake? Es una reconstrucción visual completa del título original de Nintendo 64.

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