Nintendo confirmó el remake de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time"
Será exclusivo para Nintendo Switch 2.
La aventura de "Link" regresa a Hyrule con un apartado gráfico completamente renovado.
Será exclusivo para Nintendo Switch 2.
La aventura de "Link" regresa a Hyrule con un apartado gráfico completamente renovado.
Nintendo cerró su más reciente presentación con un golpe de nostalgia que sacudió a la industria: el remake de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" es oficial y llegará a Nintendo Switch 2 en 2026.
Considerado por muchos como uno de los mejores videojuegos de la historia, la aventura de "Link" regresa a Hyrule con un apartado gráfico completamente renovado, pensado para conquistar a una nueva generación de jugadores.
El primer avance mostró una recreación de la emblemática introducción del clásico de Nintendo 64, con el "Gran Árbol Deku" narrando la historia del niño del Bosque Kokiri sin hada compañera, todo con un nivel de detalle muy superior, mientras se veía a "Link" descansando en su cama, evocando directamente el inicio del título original de 1998.
Aunque Nintendo no reveló mecánicas ni cambios jugables, las imágenes dejan claro que se trata de una reconstrucción visual de gran escala con personajes, escenarios e iluminación que alcanzan una calidad notablemente superior, pero manteniendo la esencia artística que convirtió al juego en leyenda.
Por ahora, debemos esperar más detalles, pero todo apunta a que este remake será uno de los lanzamientos más importantes de Switch 2 durante el año 2026.
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