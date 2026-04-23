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Tópicos: Tecnología | Redes Sociales | Facebook

Meta despedirá al 10% de sus trabajadores

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp busca reorientar sus recursos financieros y técnicos hacia el desarrollo de modelos de IA.

El recorte, que afectará a unos 8.000 empleados, se hará efectivo el próximo 20 de mayo.

Meta despedirá al 10% de sus trabajadores
 EFE

Los trabajadores afectados en EE.UU. recibirán una indemnización base de 16 semanas de sueldo, más un bono adicional por años de servicio.

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La tecnológica estadounidense Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, llevará a cabo una nueva ronda de despidos que afectará aproximadamente al 10% de su plantilla -unos 8.000 empleados- el próximo 20 de mayo, según un memorando interno filtrado por Bloomberg este jueves.

En el comunicado dirigido a los empleados, la jefa de personal de la compañía, Janelle Gale, confirmó que la medida supondrá también el cierre de unas 6.000 vacantes que no habían sido cubiertas.

Explicó que, aunque la intención inicial era concretar más detalles antes de realizar un anuncio oficial, la filtración por medios especializados de la noticia obligó a la dirección a confirmar la decisión para reducir la incertidumbre.

"Sé que esta es una noticia desagradable y que confirmarla genera inquietud en todos, pero creemos que es la mejor opción dadas las circunstancias", anota en su texto Gale.

La jefa de personal anotó que estos despidos forman parte del "esfuerzo continuo por gestionar la empresa de manera más eficiente y para compensar las demás inversiones que estamos realizando".

La empresa liderada por Mark Zuckerberg está en una etapa de una fuerte inversión en inteligencia artificial (IA) y reajuste de costes operativos.

La compañía detalló que los empleados afectados en Estados Unidos recibirán una indemnización básica de 16 semanas de salario, a las que se sumarán dos semanas adicionales por cada año de antigüedad en la empresa.

El proceso de salida se formalizará el 20 de mayo, fecha en la que los empleados afectados recibirán una notificación en sus correos corporativos y personales.

Meta ya había proyectado inversiones de capital récord para este año y, en los últimos meses, ha anunciado varios acuerdos multimillonarios con socios de IA.

Además, ha alentado a los empleados a utilizar agentes de IA internamente para ayudar con la programación y otras tareas.

Meta contaba con casi 79.000 trabajadores a principios de año. La empresa tiene previsto presentar sus resultados del primer trimestre la próxima semana.

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