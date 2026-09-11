Meta incluyó a Chile en un plan piloto de verificación ciudadana de contenidos

Meta incluyó a Chile dentro de los 16 países de América Latina seleccionadas para iniciar las pruebas de su herramienta Community Notes (Notas de la Comunidad), abriendo la puerta a un cambio estructural en el combate a la desinformación en Facebook, Instagram y Threads a nivel nacional.

La medida replica el esquema instaurado previamente en Estados Unidos, donde el gigante tecnológico puso fin a sus contratos remunerados con equipos periodísticos de verificación, para delegar dicha labor en usuarios voluntarios.

En el caso chileno, la fase de reclutamiento ya comenzó para seleccionar colaboradores que redacten notas contextuales, aunque estas permanecerán ocultas a la audiencia general durante el periodo de evaluación.

Junto a Chile, se suman con esta medida Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

La eventual salida de los verificadores profesionales

El objetivo final de la compañía liderada por Mark Zuckerberg, si el sistema colaborativo demuestra efectividad técnica, es la sustitución progresiva de los convenios con agencias especializadas en la región.

La compañía tecnológica aclaró que durante la fase de prueba en territorio nacional las notas permanecerán ocultas al público general. (FOTO: referencial)

"Cuando tengamos la certeza de que el producto funciona adecuadamente y puede ser exitoso, evaluaremos un lanzamiento completo: comenzaremos a publicar las Notas de la Comunidad y realizaremos la transición de nuestro programa de verificación de datos con terceros", detalló Meta a través de una declaración oficial.

De concretarse este paso, el ecosistema digital chileno dependerá del consenso de voluntarios para contrastar discursos públicos, debates electorales y contingencias de alta sensibilidad social.

La advertencia del Consejo Asesor independiente

Según informó Engadget, el despliegue en Chile y América Latina contraviene las directrices formuladas por el Consejo Asesor (Oversight Board) de la propia compañía, entidad que pidió evitar el reemplazo directo del fact-checking profesional en contextos sociales complejos.

"Un sistema no tiene por qué reemplazar ni sustituir al otro; pueden coexistir. Y en determinadas situaciones, existen razones sumamente importantes para que coexistan", afirmó el copresidente del organismo, Paolo Carozza.

Se alertó además que el despliegue abarca países con escenarios sociopolíticos de alta tensión como Nicaragua, Venezuela, El Salvador y Ecuador, donde las campañas coordinadas de desinformación representan un desafío que difícilmente puede ser resuelto únicamente mediante herramientas comunitarias.