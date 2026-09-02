En medio del debate provocado por las derivaciones del denominado caso Cerimedo en la política nacional y latinoamericana —y luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados diera luz verde a una comisión especial investigadora sobre redes de desinformación—, la exministra secretaria general de Gobierno (2022-2026), Camila Vallejo, admitió en Cooperativa falencias en el abordaje de estas dinámicas comunicacionales durante su periodo en el Ejecutivo.

"Antes de ser Gobierno y durante el Gobierno, no supimos enfrentar, de manera sistemática y seria, toda esta industria de la desinformación y la mentira que ya se estaba instalando en nuestro país, y eso nos ha pasado la cuenta", reconoció la exministra en conversación con Lo Que Queda del Día.

La militante comunista enfatizó el impacto que tuvo dicha falencia en la conversación pública del país, señalando que estas campañas comunicacionales no buscan "solo engañar, sino que nadie crea en nada. Como decía (Steve) Bannon: 'Inundar la zona de mierda', de toxina, para que al final la gente deje de creer en cualquier cosa, se despolitice y se aleje de la política, y obviamente eso cede (espacio) a los que creen que pueden resolver todo fácilmente: liderazgos autoritarios o populistas".

"Haber llegado al Gobierno más preparados para enfrentar eso hubiese sido mucho mejor para el desempeño y para la calidad del debate democrático que teníamos que dar en el país y que también empujar desde el Poder Ejecutivo", afirmó.

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