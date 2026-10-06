Falkland y no Malvinas: foto del aeropuerto divide comentarios en redes

Los sábados, la aerolínea Latam vuela -con escala en Punta Arenas- entre Santiago y el aeropuerto Mount Pleasant, en las islas Fakland o Malvinas, en el Atlántico Sur, por cerca de 450 mil pesos por el pasaje ida y vuelta.

El avión despega desde Pudahuel poco antes de las 7:00 de la mañana, aterrizando en el archipiélago británico -que reclama Argentina- pasado el mediodía; y regresando a las pocas horas, para llegar al aeropuerto internacional de Santiago cerca de las 20:00 horas.

Así, una foto del pasado sábado 3 de octubre se viralizó rápidamente en diferentes redes, en medio del reavivado reclamo transandino sobre las islas y generando debate entre los comentarios de plataformas como X, Facebook, Instagram o Threads.

En la imagen se ve un monitor en la zona de retiro de equipaje del aeropuerto santiaguino, donde llegaban las maletas de dos vuelos: el LA 894 desde Falkland y LA 107 desde La Serena.

A partir de la captura, usuarios argentinos han hecho hincapié en que Chile siempre ha sido "aliado" del Reino Unido, incluso durante la Guerra de las Malvinas, en la década de 1980; mientras que entre los europeos se repite la palabra "allie", pero en tono de agradecimiento.

En medio de ambos "bandos", centenares de chilenos comentan tanto desde la mofa a los vecinos trasandinos, como también aclarando que la denominación es formal de acuerdo a la soberanía actual sobree la zona, y recordando que la postura oficial de Chile es respaldar el reclamo argentino sobre las ocho islas.