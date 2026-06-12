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Tópicos: Tecnología | Redes Sociales

No eres tú: Facebook e Instagram sufren caída mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La falla afecta a los servicios de la "gran familia" de Meta, el gigante tecnológico de Mark Zuckerberg.

No eres tú: Facebook e Instagram sufren caída mundial
 EFE
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Las redes sociales Facebook, Instagram y Threads, parte de la "gran familia" de Meta, el gigante tecnológico de Mark Zuckerberg, sufrieron una caída masiva, de alcance mundial, este viernes.

Se trata de una caída completa de los servicios, incluyendo las versiones de Android, iOS y también la versión de escritorio para PC.

Fue alrededor de las 09:30 horas de Chile que se reportaron las primeras incidencias en las plataformas de la compañía Meta, de acuerdo con DownDetector, que entrega información en tiempo real sobre el estado de varios sitios web y servicios.

Fue el director de comunicaciones de Meta, Andy Stones, quien se vio obligado a recurrir a su cuenta de la red social X (antes conocida como Twitter) para confirmar las incidencias, sin especificar la causa.

"Somos conscientes de que, en estos momentos, hay personas que tienen problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando para solucionarlo", escribió.

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