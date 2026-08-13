Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago7.2°
Humedad92%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ritchie Blackmore tocó con Deep Purple tras 33 años

Publicado: | Fuente: YT/phillyupstart9200
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Por pimera vez en 33 años, el guitarrista Ritchie Blackmore se subió a un escenario junto a Deep Purple, el grupo al que dio nombre en 1968 y en el que participó en dos etapas: desde la fundación hasta 1975 y luego entre 1984 y 1993.

En el Jones Beach Theater de Wantagh, en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, el también creador de Rainbow y Blackmore's Night interpretó el clásico "Smoke in the water" junto a los históricos Ian Paice (batería), Roger Glover (bajo) e Ian Gillan (voz).

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados