Por pimera vez en 33 años, el guitarrista Ritchie Blackmore se subió a un escenario junto a Deep Purple, el grupo al que dio nombre en 1968 y en el que participó en dos etapas: desde la fundación hasta 1975 y luego entre 1984 y 1993.

En el Jones Beach Theater de Wantagh, en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, el también creador de Rainbow y Blackmore's Night interpretó el clásico "Smoke in the water" junto a los históricos Ian Paice (batería), Roger Glover (bajo) e Ian Gillan (voz).

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