En esta nueva edición de Efecto China, exploramos la profundidad de la relación bilateral entre Chile y el gigante asiático a través de los ejes de cultura, diplomacia y tecnología.

El programa presentó una entrevista exclusiva con el embajador chileno en Beijing, Pablo Arriarán, quien realizó un balance de los 55 años de vínculos diplomáticos, proyectó los desafíos futuros de esta alianza estratégica y destacó las lecciones que nuestro país puede aprender del pueblo chino, como su "capacidad de planificar".

Asimismo, conversamos con la artista visual Daniela Orlandi sobre su representación de nuestro país en la 10ª Bienal Internacional de Beijing.

En el ámbito de la cooperación social, reportamos la significativa donación tecnológica efectuada por la Embajada de China, con el respaldo de Huawei, a la escuela rural "Vínculos" en Chiloé, una iniciativa destinada a fortalecer la educación digital en zonas aisladas.

Finalmente, de la mano del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, profundizamos en el fenómeno de los influencers chinos en la era digital, analizando sus nuevas formas de expresión, identidades y el compromiso social que define su presencia en las redes.

