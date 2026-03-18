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Ministra Duco y la suma urgencia a la Ley SADP: El fútbol va a estar mucho mejor

Publicado: | Fuente: Cooperativa FM
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La ministra del Deporte Natalia Duco explicó la decisión de dar suma urgencia a la decisiva votación en la Cámara de Diputados de la reforma a la Ley SADP. La autoridad expuso que "con esta ley el fútbol va a estar mucho mejor que sin ella" y puntualizó que "el 95 por ciento" de su contenido esta bajo mutuo acuerdo con los clubes, siendo detalles los que generar recelo en los dirigentes.

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