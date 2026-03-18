A propósito de la llegada de Fernando Gago a la U, y una anécdota con su salida de Guadalajara, el comentarista de Cooperativa Deportes Rodrigo Goldberg contó -sin dar nombre- un complejo momento que vivió en su paso por la gerencia deportiva de Azul Azul, luego que un jugador de Universidad de Chile entregó la casa que arrendaba en La Dehesa con daños que obligaron al club pagar cerca de 16 millones de pesos en arreglos. Según detalló, el futbolista extranjero, que dejó el club para jugar fuera de nuestro país, posteriormente se burló del elenco azul.

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