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Alcalde de Cerro Navia: La inversión no es suficiente si no atacamos a las bandas criminales

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
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El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, afirmó en el Diario de Cooperativa que "las inversiones en equipamiento y presencia policial no han logrado frenar la violencia que afecta a su comuna", tras la balacera ocurrida la noche del miércoles que dejó dos fallecidos y varios heridos.

Según sostuvo, pese a la llegada de recursos como vehículos, patrullajes y mejoras en espacios públicos, el problema de fondo persiste debido "a la acción de bandas ligadas al narcotráfico que disputan el control territorial", por lo que insistió en la necesidad de "fortalecer la inteligencia y persecución del crimen organizado".

Tamayo también señaló que el municipio ha entregado antecedentes a las autoridades sobre la presencia de numerosos puntos de venta de drogas en el sector.

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