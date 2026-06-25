El sacerdote Nicolás Vial, fundador de la Fundación Paternitas, abordó la discusión sobre la delincuencia juvenil tras el crimen de un niño de 12 años durante una "encerrona" en San Bernardo, en el que se vieron involucrados varios adolescentes, y calificó como un "fracaso del sistema" la posibilidad de rebajar la edad de imputabilidad en Chile.

En conversación con Una Nueva Mañana, el religioso -que cuenta con más de tres décadas de experiencia en temas relacionados al sistema carcelario- planteó que endurecer las penas de no resuelve el fondo del problema, puesto que "nadie nace con un ADN de violencia y de actitudes antisociales, sino que se van generando por innumerables situaciones no resueltas", por lo que el foco de la discusión debe estar puesto en la reinserción de los jóvenes involucrados.

"Yo espero que no se rebaje la edad de imputabilidad. Para mí es un fracaso más del sistema y de un Estado que no es capaz -o no quiere- de mirar con acierto cómo hacer las cosas", aseguró el padre en Cooperativa.

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