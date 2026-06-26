En medio de profundas muestras de dolor, indignación y un masivo clamor de justicia, familiares, amigos y vecinos de Puente Alto despiden este viernes los restos de Alejandro Águila, el niño de 12 años que fue asesinado por delincuentes durante una violenta encerrona ocurrida en San Bernardo, mientras se trasladaba en un vehículo junto a su padre y su tía.

El cortejo fúnebre se inició tras un velatorio de dos días en las dependencias de la funeraria Iván Martínez. Al momento de la salida del féretro, la multitud rompió en aplausos y enérgicos gritos de "¡Justicia! ¡Justicia!". Tras cumplir con su paso por la villa Carol Urzúa y las afueras de su colegio El Sembrador, la comitiva fúnebre marchará hacia el Cementerio El Prado, donde el menor será sepultado.

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