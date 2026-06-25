Lucas Cepeda, jugador de Elche y expuntero de Colo Colo, estuvo en el Monumental para ver la victoria sobre O'Higgins y tras el partido habló con los medios, dedicando palabras de elogio a Felipe Raipan, el canterano de 16 años que fue héroe al anotar el gol del triunfo. "Que siga cumpliendo sueños y le dé alegrías a los colocolinos", declaró el seleccionado nacional.

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