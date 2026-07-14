CGE activa plan de acción preventivo y desplegará más de 1.600 brigadas desde Atacama a La Araucanía

Ante las proyecciones de un extenso sistema frontal que afectará a gran parte del país, y que traería lluvias y viento, CGE activó su plan preventivo de operaciones para atender de la forma más expedita las posibles las interrupciones de suministro eléctrico y contingencias entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

CGE multiplicará sus recursos y desplegará más de 1.600 brigadas, entre livianas y pesadas -dedicadas a la reconstrucción de infraestructura dañada o destruida, con casi 5.000 personas en terreno para atender las posibles interrupciones de suministro que podrían presentarse durante la duración completa de los distintos sistemas frontales.

Este despliegue es inédito y responde a los planes preventivos desarrollados por la Compañía para eventos climáticos de gran magnitud.

Al despliegue de brigadas se suma también la disposición de 225 equipos para generación de respaldo, los que en conjunto tienen capacidad de más de 91 mil kVA. Estos equipos se moverán a las zonas más criticas para apoyar las labores de reposición de suministro.

Esto se suma a a las actividades ya realizada en el marco del Plan Invierno 2026 el cual consideró más de 170 mil actividades de mantenimiento a lo largo de su zona de concesión, entre revisión de postes, poda de vegetación adyacente a las líneas eléctricas; la revisión de equipos telecomandados; lavado de aislación de estructuras y equipos en diversas zonas y revisión de líneas de media tensión.

Asimismo, la Compañía dispondrá de personal especializado y generadores para atender posibles requerimientos de clientes electrodependientes en las comunas bajo su concesión y se comunicará de manera proactiva con aquellos que estén inscritos para conocer sus necesidades. En este sentido, CGE cuenta con un número exclusivo para atención de electrodependientes, el 800 203 180.

Región Metropolitana

Con respecto a la Región Metropolitana, donde atiende a más de 611 mil clientes en 19 comunas, CGE desplegará 290 brigadas, con más de 800 personas, entre técnicos y supervisores, en terreno.

En el caso de ser requerido, CGE puede aumentar su operación entre 5 a 7 veces su condición normal. Las cuales pueden disponerse para atenciones de emergencia en el caso que se requiera.

Cabe destacar, que CGE activó su plan de relacionamiento orientado hacia las autoridades, regionales, comunales, y locales, con el propósito de proporcionar información y atender los requerimientos prioritarios que tengan que ver con casos de pecientes electrodependientes, o situación de riesgo de tipo eléctrico.

Este es un contenido presentado por CGE.