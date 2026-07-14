Sismo se sintió en la zona central del país
Movimiento tuvo una magnitud de 5,4 y su epicentro se ubicó cerca de Quintero.
Movimiento tuvo una magnitud de 5,4 y su epicentro se ubicó cerca de Quintero.
Un sismo de baja intensidad se sintió en la zona central del país la noche de este martes.
Según reportó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento tuvo una magnitud de 5,4 y su epicentro se ubicó 34 kilómetros al noroeste de Quintero, Región de Valparaíso.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que las intensidades fueron las siguientes:
Región de Valparaíso
Valparaíso: IV
Limache: IV
La Ligua: IV
San Antonio: IV
Viña del Mar: III
Villa Alemana: III
Quillota: III
Llaillay: III
Panquehue: III
San Felipe: III
Casablanca: III
Región Metropolitana
Curacaví: III
Las Condes: III
Tiltil: III
Alhué: II
Melipilla: II
Macul: II
Pudahuel: II