Sismo se sintió en la zona central del país

Un sismo de baja intensidad se sintió en la zona central del país la noche de este martes.

Según reportó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento tuvo una magnitud de 5,4 y su epicentro se ubicó 34 kilómetros al noroeste de Quintero, Región de Valparaíso.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que las intensidades fueron las siguientes:

Región de Valparaíso

Valparaí­so: IV

Limache: IV

La Ligua: IV

San Antonio: IV

Viña del Mar: III

Villa Alemana: III

Quillota: III

Llaillay: III

Panquehue: III

San Felipe: III

Casablanca: III

Región Metropolitana

Curacaví: III

Las Condes: III

Tiltil: III

Alhué: II

Melipilla: II

Macul: II

Pudahuel: II