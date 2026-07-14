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Tópicos: País | Sismos

Sismo se sintió en la zona central del país

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Movimiento tuvo una magnitud de 5,4 y su epicentro se ubicó cerca de Quintero.

Sismo se sintió en la zona central del país
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Un sismo de baja intensidad se sintió en la zona central del país la noche de este martes.

Según reportó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento tuvo una magnitud de 5,4 y su epicentro se ubicó 34 kilómetros al noroeste de Quintero, Región de Valparaíso.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que las intensidades fueron las siguientes:

Región de Valparaíso

Valparaí­so: IV

Limache: IV

La Ligua: IV

San Antonio: IV

Viña del Mar: III

Villa Alemana: III

Quillota: III

Llaillay: III

Panquehue: III

San Felipe: III

Casablanca: III

Región Metropolitana

Curacaví: III

Las Condes: III

Tiltil: III

Alhué: II

Melipilla: II

Macul: II

Pudahuel: II

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