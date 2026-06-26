Dua Lipa inaugurará biblioteca dedicada a libros censurados y voces críticas

La cantante Dua Lipa inaugurará este sábado en la ciudad portuguesa de Oporto la Biblioteca Manifiesto, un espacio permanente dedicado a obras que cuestionan el poder, la censura y la exclusión, fruto de una colaboración entre su club de lectura Service95 y la histórica Librería Lello.

La biblioteca quedará instalada de forma permanente en el nuevo auditorio cultural de Livraria Lello, diseñado por el arquitecto portugués Álvaro Siza, premio Pritzker.

"Esta colaboración entre la Librería Lello y el Club de Lectura Service95 presenta 100 títulos que invitan a la reflexión, al debate y al descubrimiento", explicó en su página web la emblemática librería.

El proyecto constituye la primera sede física de Service95, la plataforma cultural creada por la artista, y reunirá cerca de un centenar de títulos organizados en torno a cuatro ejes: poder, control, voz y memoria.

"Cuando fundé el Club de Lectura Service95, mi ambición era que se convirtiera en un hogar para escritores y lectores, dondequiera que estuvieran y cualesquiera que fueran sus circunstancias", afirmó la artista británico-albanesa en un comunicado citado en medios y difundido con motivo de la apertura.

Dua Lipa explicó que la colección incluye "cien libros que plantean preguntas, o que han sido cuestionados", entre ellos obras prohibidas en algunos distritos escolares por abordar cuestiones de raza o sexualidad, libros dirigidos al público LGTBQIA+ cuya exhibición ha sido restringida y títulos cuyos autores "han pagado con su vida por sus palabras".

"Esta biblioteca es un santuario para los libros desaparecidos, para los autores cuyo coraje desenmascara las estructuras de poder y control, y para los lectores que se niegan a que les digan qué libros pueden leer", añadió la cantante, que invitó al público a visitar el espacio porque, a su juicio, "a veces, lo más subversivo que se puede hacer es leer un libro y luego hablar de él".

Entre los títulos seleccionados figuran "El cuento de la criada", de Margaret Atwood; "Felon", de Reginald Dwayne Betts, y obras de autores como Salman Rushdie y Olga Tokarczuk.

La directora de marca de Livraria Lello, Francisca Pedro Pinto, aseguró que el proyecto parte de la convicción de que "el libro es una tecnología de la libertad" y defendió que el futuro de la lectura está ligado a la capacidad de las sociedades para "imaginar, interpretar y construir su propio futuro".

Fundada en 1906, Livraria Lello es una de las librerías más emblemáticas de Portugal y uno de los principales atractivos culturales y turísticos de Oporto.